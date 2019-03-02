Сповідь егоїста: Влад Топалов зробив несподіване зізнання про Тодоренко і сина

Фото: Влад Топалов и Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Музикант розповів, що відчуває, коли кохані люди знаходяться далеко від нього

Російський співак і чоловік популярної телеведучої Регіни Тодоренко, яка полетіла на зйомки, залишив для своєї другої половинки і сина зворушливе зізнання про те, як шалено сумує за своїм рідним і близьким людьми. Відео своєї "сповіді егоїста", як назвав монолог на камеру музикант, він опублікував в Instagram.

Артист повідомив шанувальникам про те, Регіна з малюком поїхала у відпустку, залишивши коханого чоловіка нудьгувати вдома на самоті. Влад вів трансляцію прямо з авто і описував те, що у нього на душі.

"Дружина з сином полетіли відпочивати на два тижні. Ось я, напевно, егоїст, але я сумую. Мені так погано. Я не думав, що буде так погано. Напевно, ті, у кого є діти і бажані сім'ї, мене зрозуміють. Хтось, напевно, на моєму місці радів би, щасливі: "Клас, свобода!" Мені так порожньо дома, на душі так сумно. Нічого не хочу. Мені погано", - в серцях зізнався засмучений Топалов.

Регіна не змогла залишити без уваги душевні переживання чоловіка. Вона вирішила підійти до цього питання з гумором.

"Ти ко-ко-ко. Люблю", - запевнила телеведуча сумного Влада, що місця собі не знаходить без коханих людей поруч.

Шанувальники пари також вирішили підтримати Топалова і підбадьорити його, розуміючи, як непросто співакові дається розлука з близькими.

"Це ж круто! Значить, любите свою сім'ю! Збережіть це почуття на довгі роки", "Все правильно. Ніяк не егоїст. А справжній сім'янин", "Ви далеко не егоїст. Чудовий чоловік і тато. Не сумуйте!", "Здорово, що на світі все ще є такі люблячі чоловіки!" - відзначали захоплені підписники .

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зізналася, чого їй найбільше хочеться навесні, що несе в собі ця пора року.

До слова, Регіна Тодоренко показала стрункі ноги в грайливій міні-спідниці і подовженому піджаку.

Відео: РБК-Україна