Природжена баскетболістка: Каменських вразила спортивним досягненням

Потап і Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Пара щоразу намагається урізноманітнити свої тренування

Настя Каменських і Потап останнім часом буквально кожен день показують багатотисячній армії шанувальників свої спортивні будні. Пара активно тренується і разом відвідують заняття з персональним тренером, коли знаходяться в Києві і у них є на це час. За це кожен раз тренування ці різноманітні. Потап і Настя не тільки в зал ходять, але також бігають, займаються силовими навантаженнями на відкритому повітрі і навіть грають в баскетбол!

Одне з недавніх тренувань зіркової пари було присвячене саме командному виду спорту. Так, на своїй сторінці в мережі instagram Каменських, як зазвичай, опублікувала ранкове відео з машини - разом з Потапом вони їдуть на тренування.

“І традиційно ранкове відео. З добрим ранком! Ми з Льохою їдемо на тренування. Поки у нас є можливість і ми знаходимося в Києві, ми щодня їздимо", - коментує відео Настя. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Ще трохи пізніше з'явилося відео, на якому зафіксовано похвальне "досягнення" Насті. Як з'ясувалося, сьогоднішню тренування пара провела граючи в баскетбол. При цьому тренер зняв момент, коли Настя закидає баскетбольний м'яч в лунку з першого разу!

Пізніше тренер Потапа і Насті Андрій Хомицький опублікував загальне фото з ними. За його словами, 90 хвилин вони займалися баскетболом.

“Результат красномовніше будь-яких слів. Результат нашого ранку - 90 хв баскетболу", - пише Хомицький.

Фото: instagram.com/khomytskyi_official

Нагадаємо, раніше Каменських показувала тренування для міцного "горішка". Тільки тоді заняття проходили в спортзалі. Також з тренером.

Цікаво, що трохи пізніше Потап з Каменських поскаржився на ранкові тренування. Репер зазначив, що вже дуже рано треба вставати.