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Наш принц: Осадча та Горбунов святкують триріччя синочка

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.02.2020 - 20:34
Наш принц: Осадча та Горбунов святкують триріччя синочка
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Ведучі показали, як їх синочок Іван відзначає 3-річчя

Катя Осадча та Юрій Горбунов як і раніше приховують обличчя маленького синочка Івана, хоч хлопчикові 18 лютого виповнилося три роки. Всі його фото подружжя зазвичай роблять зі спини або в півоберта, але уважні шанувальники вже помітили, що малюк схожий на зіркового тата. Так, Катя і Юрій вирішили влаштувати Івану веселе і галасливе свято, на яке запросили мультиплікаційних персонажів.

Так, свято хлопчика відбувся у дитячому садку, про що його мама повідомила в InstaStories, показавши барвисті фото. Разом з татом Іван буквально "пірнув" у блискучий "дощик", розкиданий на підлозі.

"Три роки нашого Ивансику. Перше власне свято в дитячому садку", - підписала один зі знімків вона.

Фото: день народження сина Осадчій і Горбунова (instagram.com/kosadcha)

В честь знамнательного дня хлопчика одягла стильно і святково – чорні джинси і біла сорочка з дрібним принтом.

Компанію хлопчикові на свята склали не тільки його друзі, а й улюблені герої мульфільмів. "Пеппа, Джоржи і мильні бульбашки", - підписала фото з улюбленими персонажами сина його мама.

"Нашому принцу сьогодні три роки. Будь здоров, синку!" - назвав кадр з маленьким именниником його тато.

Наш принц: Осадча та Горбунов святкують триріччя синочка

Фото: день народження сина Осадчій і Горбунова (instagram.com/gorbunovyuriy)

Раніше Юрій Горбунов розповів про початок роману з дружиною Катею Очадчею. Кохана придумала для свого чоловіка оригінальний сюрприз – на кожен спектакль вона відправляла йому жовті тюльпани, а шоумен не міг здогадатися, від кого вони. Тоді ще пара ретельно приховувала свій роман.

До речі, на день народження до сина Катя Осадча прилетіла з Відня, де побувала на традиційному балу.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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