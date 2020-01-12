Принц Гаррі посварився з Девідом Бекхемом з-за скарг Меган Маркл на Вікторію Бекхем

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Маркл звинуватила Вікторія Бекхем в "зливі" особистої інформації

Меган Маркл і принц Гаррі стали чи не найбільш обговорюваними персонами останніх днів після заяви про відмову від королівських обов'язків монаршої сім'ї і бажання переїхати жити в Канаду чи США, де пара зібралася жити "звичайним" життям і заробляти самостійно. Примітно, що одкровення герцогів Сассекських співпало з датою святкування 38-річчя Кейт Міддлтон, що ще більше підігріло чутки про ворожнечу двох герцогинь, адже Кенсінгтонський палац просив Маркл відкласти заяву на потім і не псувати свято герцогині Кембриджській. Про непростий характер дружини принца Гаррі вже неодноразово ходили чутки у пресі. Так, стало відомо про конфлікт між герцогом Сассекським і його давнім приятелем футболістом Девідом Бекхемом.

Виявилося, що приводом для з'ясування стосунків між чоловіками стали скарги Меган Маркл на світську левицю і дизайнера Вікторії Бекхем. Примітно, що після переїзду до Великобританії колишня актриса і впливова дружина футболіста нібито подружилися і стали тісно спілкуватися. Потім Маркл звинуватила приятельку в тому, що Вікторія злила пресі особисту інформацію про неї, пише The Sun.

Так, після переїзду майбутньої герцогині Сассекської в Лондон Вікторія поділилася з нею контактами своїх перукарів, стилістів та інших фахівців б'юті-індустрії. Коли про це стало відомо ЗМІ, Маркл прийшла в лють. У витоку інформації вона відразу запідозрила нову подругу.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Конфлікт стався ще в 2017 році, але про нього стало відомо тільки зараз. Маркл поділилася своїми підозрами з чоловіком, а той, у свою чергу, розповів про те, що трапилося Девіду. Після чоловічої розмови Бекхем був помітно засмучений, і відносини між колишніми друзями значно охолонули.

Пізніше з'ясувалося, що у витоку інформації винен нібито салон краси, де побувала майбутня дружина принца Гаррі. Пара помирилося, але колишньої близькості між ними більше не спостерігалося.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Подружжя Бекхемів прийшло на весілля до Меган Маркл і принца Гаррі, але Вікторія грубо порушила протокол – вона з'явилася на урочистостях у вбранні чорного кольору, що суворо заборонено правилами. Правда, на закриту вечірку після урочистості зіркову пару вже не покликали.

Нагадаємо, що Меган Маркл вже знайшла спосіб заробляти на життя після зречення від королівських обов'язків. Вона отримала роботу в індустрії моди.