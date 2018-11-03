Принц Гаррі показав особисте фото вагітної Меган Маркл

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррри (фото: Getty Images)

Принц Гаррі також самостійно підписав знімок

Буквально кілька днів тому Меган Маркл і принц Гаррі повернулися зі свого першого офіційного туру, по Австралії і Новій Зеландії. Поїздка була дуже насиченою, саме тоді весь світ дізнався про вагітність герцогині. У прес-службі Кенсінгтонського палацу в Instagram з'явилося мила фотографія Меган Маркл з кругленьким животиком, вона була зроблена самим принцом Гаррі під час офіційного туру.

Повідомляється, що підпис до світлини з вагітною Меган написав її чоловік.

"Дякуємо Новій Зеландії за приголомшливий останній тиждень нашого туру. Австралія, Фіджі, Тонга, Нова Зеландія — ми залишаємо вас з відчуттям натхнення і усвідомленням того, що кожен з нас може змінити ситуацію", — написав принц Гаррі.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

На фото Маркл зворушливо притримує животик, який чітко говорить про її цікавий стан. Крім зворушливих слів про поїздку принц Гаррі процитував слова Кейт Шеппард, однієї з відомих суфражисток Нової Зеландії: "дощ, освіжаючий пересохлу землю, складається з окремих крапель". Так він провів аналогію з тим, що життя складається з незліченної безлічі щасливих миттєвостей.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/kensingtonroyal

Нагадаємо, що батько Меган Маркл розповів, як дізнався про вагітність доньки.

До цього Меган Маркл вперше прокоментувала свою вагітність.

Відео: (video.rbc.ua)