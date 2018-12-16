Принц Гаррі відмовився від сімейної традиції заради Меган Маркл

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (twitter.com/KensingtonRoyal)

Принц вирішив не засмучувати вагітну дружину

Герцогиня Меган Маркл, яку можуть нагородити новим титулом, змусила свого чоловіка принца Гаррі відмовитися від його сімейної традиції ходити на полювання. Справа в тому, що дружина британського принца категорично не сприймає вбивство всього живого, а також не носить хутряних виробів.

Герцогиня Сассекська є активною захисницею прав тварин. Як передає таблоїд Daily Mail, Гаррі вимушений буде пропустити різдвяне полювання заради коханої дружини. Відзначимо, що тепер Вільям відправиться на щорічну "розвагу" без брата. За словами видання, в сім'ї Гаррі Маркл вже влаштовувала скандал після того, як Гаррі взяв участь у полюванні на кабанів у Німеччині. З тих пір Гаррі відклав мисливську рушницю в довгий ящик.

Фото: принц Гаррі і Меган Маркл (hochu.ua)

Через обурення Меган в королівській родині виникло нерозуміння і брати втратили щорічну традицію, яка з'єднувала їх разом перед Різдвом.

Як раніше ми писали, Меган Маркл показала кругленький животик на церемонії The Fashion Awards 2018.

До речі, раніше Меган Маркл з'явилася на благодійному концерті Royal Variety Performance в театрі Палладіум в Лондоні, який щорічно проходить під патронатом королеви.