"Прилипла, як клей": Кайлі Дженнер не розлучається з дочкою ні на секунду (відео)

21-річна зірка знову засипала мережу фото з дочкою

Незважаючи на почесне звання наймолодшої мільярдерки у світі, постійні косметичні запуски, участь у фотосесіях і масу інших проектів, тема материнства для Кайлі Дженнер пвсе ще залишається однією з найбільш важливих та актуальних. Так, вона регулярно виставляє на своїй сторінці в Instagram знімки і відео з малятком Стормі, залишаючи під ними зворушливі підписи: "Ця маленька дівчинка мотивує мене кожен день ставати кращою жінкою, якою я можу бути", "Я повинна намагатися з усіх сил заради цієї дитини"...

Для подібних постів 21-річна Кайлі навіть придумала окремий хештег #stormiworld. А нещодавно влаштувала прямий ефір зі своїми фанами, відповівши на всі питання про вагітність та пологи і розкривши секрети схуднення.

Кайлі Дженнер з донькою Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

У вихідні вона знову не втрималася, щоб не показати 129-мільйонній армії підписників пару знімків з донькою. "Моя дитина останнім часом прилипла до мене, як клей", – підписала вона фото, де вони лежать з дівчинкою на дитячому майданчику і гріються на сонечку. "Люблю наші маленькі розмови". У сторіз з'явилися і інші знімки, де вони засмагають біля басейну і просто веселяться. Судячи з усього, неділя пройшла у них по-сімейному затишно.

Відео: instagram.com/kyliejenner

Треба зазначити, фолловери Кайлі теж люблять подібні материнські пости. Вони тут же засипали зірку коментарями: "Вона така гарненька", "Вона просто неймовірно мила!", "Так чертовски мило і чарівно", "Всі дівчата вашої родини просто прекрасні", "О боже, я не можу: яка вона гарненька"... Були й ті, хто вирішив дати дівчині поради: "Не хвилюйтеся, це нормальна стадія. Після того, як їй виповниться 9, ви помітите, що вона зробить протилежне, так що насолоджуйтесь цими моментами, вони безцінні".

До речі, Кім Кардашян, яка є єдиноутробною сестрою Кайлі, також обожнює фото з дітьми. Помічено: чим більше світських вечірок і тусовок вона відвідує, тим більше сімейних зворушливих постів потім з'явиться на її сторінці.

Нагадаємо, раніше сестри Кайлі і Кендалл Дженнер поділилися "гарячими" кадрами нової лінії купальників.

Також пропонуємо поглянути, як змінювалися зірки під час і після вагітності.