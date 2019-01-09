Приїхала до дочки: Сєдокова поділилася відвертим фото з Каліфорнії

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка може бачитися з молодшою дочкою тільки в США

Відома українська співачка, екс-учасниця тріо "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка нещодавно похвалилася покупкою власної квартири в Москві, поділилася з шанувальниками новим фото, зробленим в Лос-Анджелесі (Каліфорнія). Артистка вирушила до США, щоб провести час зі своєю молодшою дочкою Монікою, з якою їй дозволено бачитися тільки там. Нагадаємо, колишній чоловік Анни Максим Чернявський планував позбавити її батьківських прав, однак їм вдалося домовитися.

На своїй сторінці в Instagram Седокова опублікувала досить відверте фото. На ньому вона сидить на сходинках в коротких шортиках і міні-топіку.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фотографії з Монікою вона викладати не має права за умовами угоди з екс-чоловіком.

Співачка поділилася зворушливою розповіддю про те, як семирічна донька дбає про неї.

"В Лос Анджелесі, в цю пору безумовно не так і сонячно, але зате так зігріває тепло близьких і коханих. Особливо одне маленьке сонечко. Годинні полюса переможені, так як зараз 23 і я пишу цей пост і не засинаю раніше моєї дочки. А ще, про мене так неймовірно Моніка дбає. Ми були в магазині, і я її, звичайно, наносилася на руках, а вона вже височенна і не легка. Так спина так захворіла. Ми були в магазині і я, сильна жінка, яка раніше не подавала виду, сьогодні повертаючись з магазину з продуктами, раптом сказала, що у мене спина щось болить. Моніка раптом командним голосом говорить, а ну мама швидко в ліжко ! Я сама продукти розкладу! Я їй - ні, навіщо, а вона дивиться на мене так і прям лається! Довелося лягти", - написала мама трьох дітей.

Виконавиця зізналася, що це змусило її замислитися про те, що іноді варто дозволити собі побути слабкою.

"Чую, як складає все і я подумала, може все таки не варто корчити завжди з себе супержінку? А іноді дозволити собі слабкість. Іноді показувати, що тобі буває складно і все само прийде. Адже наші близькі іноді просто знають, що нам складно або потрібна підтримка. В слабкості немає нічого такого поганого. Слабкість - це природна риса людського життя і за неї нас не кинуть. Не залишать... P. S. Дивлюся зараз дуже смішний серіал "Матуся". Всім рекомендую мамам, коли здається, що щось пішло не так. Відразу подивіться і легше буде. А ще, залишайте мені свої улюблені серіали? Що подивитися на канікулах? Мої улюблені: "Мислити як злочинець", "Менталіст", "Міські історії" ( 1 сезон ) просто шикарний! Що ще з останнього?" - зазначила співачка.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Підписники Сєдокової обурилися в коментарях, що маму розлучили з донькою. Багато відзначили, що Анна дуже красива, і пораділи, що вона може провести час з дитиною.

"Дуже скучила за Моніці в інсті((( вона в тебе така цікава дівчинка. Рада, що ви з нею зараз разом";

"Мабуть підросте, зрозуміє все! Звичайно та бабуся з колишнім муженьком "нелюди" просто! Слів немає, взяти і забрати дитину, краще Мами все одно нікого немає";

"Це дуже жорстоко, дитині потрібна материнська любов, мамині руки. Який би Тато хороший не був, він не замінить дитині мати!!!";

"Як крутоооо таке прочитати. З Монікою!! Самого величезного щастя!! Міцно обіймаю. Так, Аня, будь ласка бережіть себе і відпочивайте!";

"Моніка буде такою ж красивою і сильною духом,як її мама. Сил Вам і терпіння,щоб витримати ті дні, де Ви далеко один від одного", - пишуть шанувальники артистки.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова відверто розповіла про особисту трагедію.

Ми також повідомляли, що Анна Сєдокова не стала брати зимову відпустку і розповіла, чому не засмучується з приводу відсутності відпочинку, назвавши три кумедні причини.

Відео: РБК-Україна