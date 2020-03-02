Чарівниця: Леся Нікітюк в купальнику спокушає млосним фото біля пальми

Леся Нікітюк вже повернулася з шикарного відпочинку в Єгипті і занурилася у світське життя української столиці - так, днями співачка побувала на сімейному показі дизайнера Андре Тана, де пройшлася по подіуму разом зі своєю племінницею. Шанувальники тут же помітили, що дівчинка дивно схожа на свою знамениту тітку. Проте Леся опублікувала ще не всі жаркі фото з відпустки, так що вона продовжує радувати фанів в Instagram.

Леді Ле поділилася соковитим знімком, на якому вона в чорному купальнику з високою талією і декором у вигляді бахроми млосно позує біля пальми. Ведуча притулилася до дерева і спокусливо запустила одну руку у волосся, пронизливо дивлячись в об'єктив і вигідно демонструючи свої точені форми.

Таким чином Никитюк відзначила прихід весни і побажала всім відмінного тижня.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Good morning spring. Всім гарного сонячного тижня", - написала теледіва.

Користувачі мережі не стали скупитися на компліменти Лесі і почали захоплюватися її фігурою, а деякі поцікавилися, кого ж вона хоче звабити таким гарячим знімком.

Які ж красуні наші україночки

Соковитий вигляд

Розумниця - красуня!!!.. а найбільше рада за твоїх родитеоей... яке щастя! Мати таку успішну:₽)).. красиву дрчь!!!

Спокусниця!

Леся закохалася, намагається спокусити когось

Дякуємо,Леся!! Вам також усього найкращого! З весною!

Яка краля

Леся ти Бомбезно Виглядаєш!

Красуня неймовірна

Богиня

Дуже сильно заміж хочеться дівчині. Відразу видно по фото - 99% в купальнику

Добрий ранок! Вам теж відмінного дня і гарного настрою!

Леся, ви так гарно позуєте

Яка муза

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше чарівна Леся Нікітюк "блиснула" сталевим пресом в єгипетському all inclusive. Дівчина старанно працювала над своєю фігурою, забувши про шведський стіл і про єгипетські солодощі.