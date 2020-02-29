Очікування і реальність: Леся Нікітюк навчила красиво позувати на відпочинку

Телеведуча потішила фанатів креативним фотоколажем
Леся Нікітюк продовжує радувати своїх шанувальників барвистими фото з недавньої відпустки в Єгипті. І хоча її знімки не всім припали до смаку - у мережі активно обговорюють фігуру телеведучої і ступінь вульгарності її фото, зірка не засмучується і з гумором реагує на подібні ситуації, підкидаючи хейтерам все нові теми для дискусій. Леді Ле вже повернулася в Київ, однак продовжує публікувати зроблені на узбережжі Червоного моря фотокартки.
Так, вона виклала у своєму Instagram кумедний фотоколаж, на якому показала, як треба позувати для красивих знімків на відпочинку - і як часто такі кадри виглядають в реальності.
На першому, "вдалому" фото Леся зображена в білому топі і золотистій міні-спідниці в ефектній позі - вона трохи нахилилася вперед, одну руку поклала собі на стегно, а другу запустила у волосся.
На другому кадрі Нікітюк знята на галявині в джинсових шортах, фіолетовій майці і капелюсі з леопардовим принтом. Струнка ведуча зробила смішний вираз обличчя і прийняла перебільшено звабливу позу.
"А як ти позуєш?" - поцікавилася у фоловерів знаменитість.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі почали обсипати Лесю компліментами, запевняючи, що вона прекрасна в будь-якій позі, а також ділитися своїм досвідом.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
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