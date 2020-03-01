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Копія тітки: племінниця Лесі Никитюк може скласти їй конкуренцію

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2020 - 14:41
Копія тітки: племінниця Лесі Никитюк може скласти їй конкуренцію
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча похвалилася успіхами своєї племінниці

Леся Нікітюк, яка нещодавно вчила своїх підписників фотопозированию, виклавши у своєму Instagram кумедний фотоколаж про очікування від знімків і реальность, розповіла про незвичайний показ мод, в якому приймала участь одна з її родичок.

Телеведуча, яку запросив на сімейний показ український дизайнер Андре Тан, у звязку з тим, що не має дітей запросила свою племінницю пройтися з нею по подіуму.

Копія тітки: племінниця Лесі Никитюк може скласти їй конкуренцію

Фото: Леся Нікітюк з племінницею (instagram.com/lesia_nikituk)

"Зіркові мами, зіркові діти... крокували по подіуму в красивих сукнях від українських дизайнерів! Але так як у мене немає дітей, мама новою поштою передала племінницю. Коротше ми вчора кльово потусувались. Поліна відкривала показ @andre_tan_official. Якийсь дядько сказав, що вона може стати моделлю ... дитина була дуже щаслива і потім, ще пів ночі ходила на підборах. Діти — квіти", - написала зірка під фото з племінницею Поліною.

Копія тітки: племінниця Лесі Никитюк може скласти їй конкуренцію

Фото: Леся Нікітюк з племінницею (instagram.com/lesia_nikituk)

Дівчинка виявилася дивно схожою на свою знамениту тітку, про що тут же написали підписники під постом.

Копія тітки: племінниця Лесі Никитюк може скласти їй конкуренціюФото: Племінниця Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

  • Гарна копія своєї тітки
  • Які ви мілашкі
  • Боже!!! Яка чудова лялька маленька...гарнюня
  • Які красиві модельки
  • Гарна дівчинка! А очі які! Удачі вам і племінниці!
  • Мала копія тітоньки
  • Два сонячні Промінці
  • Дуже гарна племінниця і її тітка!

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