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Тіна Кароль розчулила мережу чарівним фото підрослого синочка

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.10.2019 - 15:38
Тіна Кароль розчулила мережу чарівним фото підрослого синочка
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка регулярно спілкується з хлопчиком по відеозв'язку

Українська поп-діва Тіна Кароль останнім часом радує своїх шанувальників пікантними і стильними образами щотижня - знаменитість виступає в ролі ведучої популярного шоу Танці з зірками 2019, і захоплює ефектним нарядом у кожному ефірі. Так, вона приголомшила розкішним декольте у сьомому випуску проекту - артистка блищала в сексуальному комплекті з оригінального "дзеркального" топа і спідниці-максі з пікантним високим розрізом до стегна.

Варто відзначити, що в останній рік Тіна стала більш відвертою і розкутою, розбурхуючи уяву фанатів соковитими образами на фото і навіть у своєму новому кліпі "Вабити". Однак у круговерті справ вона завжди знаходить час, щоб поспілкуватися з 10-річним сином Веніаміном. А так як хлопчик вчиться і живе у Великобританії, найчастіше вони з мамою базікають по відеозв'язку.

На своїй сторінці в Instagram в розділі сториз Кароль поділилася новими фото з підрослим синочком. Чарівний хлопчик зображений в окулярах і шкільній формі на тлі стіни, на якій висить тарілка з українським орнаментом.

"Все буде - Україна", - підписала кадр горда мама.

Тіна Кароль розчулила мережу чарівним фото підрослого синочка

Фото: син Тіни Кароль Веніамін (instagram.com/tina_karol)

Зазначимо, що Веня стає все більш схожим на свою знамениту маму, а от раніше шанувальники більше вказували на його схожість з покійним батьком Євгеном Огіром.

Сама Кароль розповідала, що вони схожі не тільки зовні, але і характером, і звичками.

"Веня — копія батька. У характері, поведінці, рисах обличчя. Я завжди бачу свого чоловіка перед собою. Настільки вони схожі, що часом стискається серце. Складно, але я пишаюся і тішуся", - зізналася виконавиця.

Раніше Тіна Кароль підкорила блискучим оригінальним вбранням "камуфляжного" кольору, в якому виступила на концерті, присвяченому Дню вчителя.

До речі, Тіна Кароль показала рідкісне фото своєї мами - 19 вересня Світлана Андріївна відсвяткувала 60-річний ювілей. "Ти сьогодні неймовірно красива. З днем народження, мамо!" - підписала кадр співачка.

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