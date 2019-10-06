Тіна Кароль захопила формами в блискучій сукні з пікантним розрізом

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль сяяла на концерті з нагоди Дня вчителя

Тіна Кароль, яка раніше порадувала своїх фанів дивовижними і хвилюючими образами в новому осінньому фотосеті, привітала українських педагогів зі святом День вчителя. Артистка для виходу на сцену приміряла блискуче "зміїне" плаття, в якому сяяла на виступі. Співачка опублікувала у своєму Instagram фото і відео, зібравши масу захоплених відгуків армії шанувальників.

Зірка виступила на щорічній національній премії для вчителів. Перед виходом на сцену в гримерці зняли фрагмент танцю, який Тіна репетирувала з балетом.

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Поплуярная співачка і ведуча вбралася в легке концертне плаття, тканина якого - ніби шешуя - переливається різними відтінками, доповнюючи ефектом "тропічний" образ красуні.

Вбрання також у русі підкреслює спокусливі форми артистки, множачи гнучкість і пластику білявої зірочки в рази.

Тіна Кароль (Відео: instagram.com/tinakarol_fantina)

Користувачі мережі обсипають Тіну компліментами і зізнаються, що артистка буквально сяє в новому образі.

Супер, супер, супер!

Красиве плаття;

Плаття супер!

Тінусик, богиня!

Просто нереальна! Вся світиться!

Я щасливий від такої картини, де світло виходить нашої Тіни;

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Тіна Кароль розбурхала розкішним образом у вечірньому вбранні на шостому ефірі " Танців з зірками.