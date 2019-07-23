Вони прекрасні! Брітні Спірс вперше вийшла у світ з 25-річним коханим

Брітні Спірс пережила багато злетів і падінь, в тому числі і в особистому житті. Тому вона особливо дорожить відносинами з 25-річним коханим Семом Асгарі. Незважаючи на різницю у віці і постійні нападки недоброзичливців, Брітні і Сем не втомлюються доводити всьому світу свої почуття. Чого варті їхні регулярні відео зі спільних тренувань, а також радісні кадри з відпочинку. Вони зворушливо признаються один одному в любові і не втомлюються вигадувати нові локації для спільного проведення часу.

Брітні і Сем вперше вийшли у світ (фото: instagram.com/britneyspears)

А днями пара здійснила свій перший офіційний вихід у світ. Співачка та її коханий відвідали прем'єру фільму "Одного разу в Голлівуді". На своїх сторінках в Instagram вони тут же повідомили шанувальникам цю радісну новину. "Наша перша прем'єра", – написала Спірс. "@onceinhollywood з моєї левицею @britneyspears", – підписав фото зі своєю дівчиною Сем.

Втім, папараці також постаралися донести її до публіки – вся мережа буквально рясніє спільними фото Брітні і її хлопця.

Сем показав нове відео зі своєю "Левицею" (відео: instagram.com/samasghari)

Для такої важливої події співачка підібрала відповідний наряд. Вона прийшла на прем'єру в яскраво-червоній сукні, що обляга фігуру, з глибоким декольте. Доповнили її чорні босоніжки на стійкому каблуці, срібне кольє на шиї, вишукані сережки, висока зачіска і виразний макіяж. Брітні виглядала просто розкішно! Особливо якщо врахувати сяючі від щастя очі і безтурботну посмішку, яка не сходила з її обличчя. Сем вибрав одяг в бежевих тонах: класичний костюм, біла сорочка і чорна краватка, які доповнив стильним годинником.

Перший вихід пари обговорює весь світ (фото: instagram.com/samasghari)

Треба визнати, виглядали Брінті і Сем бездоганно! Вони не відходили одне від одного ні на крок, обіймалися, фотографувалися і насолоджувалися увагою преси, не приховуючи почуттів. Пізніше сам хлопець додав відео, де вони позують перед камерами.

Брітні і Сем закохані і не приховують це (фото: instagram.com/britneyspears)

Що ж, мабуть, співачка нарешті знайшла довгоочікуване щастя в особистому житті. А до того ж і бездоганну форму! Нагадаємо, саме Сем став головним мотиватором для 37-річної зірки, закохавши її в спорт і активний спосіб життя.