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"Чудова пара": MARUV підкорила атмосферними кадрами з прогулянки по Відню з чоловіком

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Артистка похвалилася стрункими ногами в эффеткном вбранні

Епатажна українська співачка MARUV, яка покинула проект Танці з зірками 2019 після 5 ефіру, відразу ж скористалася вільним часом, який знов з'явився, і відправилася в поїздку. Разом з коханим чоловіком і за сумісництвом концертним директором Олександром вона відвідала Відень і поділилася в Instagram атмосферними кадрами з прогулянки по місту.

Для знайомства з Віднем Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) вибрала ефектний наряд у своєму стилі - шкіряні шорти-велосипедки, об'ємну джинсову куртку, чорні панчохи і високі чоботи. Завершують образ чорний капелюшок, сонцезахисні окуляри і сумка-бананка.

Зазначимо, що подібний наряд вигідно підкреслив довгі стрункі ноги співачки.

MARUV у Відні (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

На одному з фото виконавиця відображена разом з чоловіком.

MARUV у Відні (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

"Спогади з Відня", - прокоментувала публікацію артистка.

MARUV у Відні (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Фолловери захоплюються красою і фігурою співачки та розчулюються їх з чоловіком парі.

  • Така худенька красива
  • Сама сама
  • Де люди? Там натовпу зазвичай!
  • Ти прекрасне
  • Крута
  • Я там два тижні тому гуляв
  • Обожнюю Відень! Ти красуня
  • Шик
  • Дуже красиво там. І ви прекрасна пара, молодці! Pussy Queen & Pussy King. The best
  • Так схоже на Мілан)))
  • Шикарного настрою
  • Красуня.і чоловік красень.
  • Така щаслива)

Скріншот коментарів (instagram.com/alexanderkorsun)

Нагадаємо, MARUV зворушила фото з турботливим чоловіком. Співачка опублікувала зворушливий кадр, на якому спить на руках у чоловіка.

Раніше MARUV поділилася ексклюзивними весільними фото з чоловіком Олександром Корсуном. Вона зізналася, що закохалася в хлопця з першого погляду.

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