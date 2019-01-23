"Прекрасна бестія": Анна Сєдокова пірнула в басейн прямо в сукні

Знаменита українська співачка фотографувалася в червоній сукні, стоячи по пояс у воді
Анна Сєдокова, українська співачка, яка зараз живе в Лос-Анджелесі і нещодавно записала зухвалий-трек під назвою "Санта Барбара", вразила шанувальників ефектним фото біля басейну, яке опублікувала у своєму акаунті Instagram.
Почуття, які вилилися у пісні Анни, були викликані любовними перипетіями, які нещодавно відбувалися в житті самої співачки. Зради, підступність, любовний трикутник — все це нагадало знаменитості відомий серіал з 90-х.
Фото: Спокуслива Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)
Своїм шанувальникам, які вже встигли прослухати трек, Анна запропонувала вибрати найбільш вподобані слова з пісні, а іншим залишилося просто помилуватися фігурою знаменитості в яскраво-червоному платті, яке промокло, тому що співачка прямо в ньому фотографувалася на бортику басейну по пояс у воді. З волосся і шкіри Анни теж стікали струмочки води, що зробило образ співачки ще сексуальніше.
Скріншот: Коментарі до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)
"Шикарна. Просто еталон для мене";
"Яка ж красива. Ідеал справжньої жінки";
"Дуже виразне обличчя. Яскраві риси";
"Плавати у червоній сукні здається нам дуже атмосферним. Ви прекрасні!";
"Анюта ти прекрасна бестія !!!!!!" - оцінили образ шанувальники.
Звичайно, найуважніші відзначили, що можливо, місцями на фото використаний фотошоп, однак, такі коментарі Сєдокова читає не рідко.
Скріншот: Коментарі до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)
"Фотошоп";
"Чет бортик басейну синій поплив", - зауважили підписники.
Варто відзначити, що знімки з еротичним підтекстом досить часто з'являються в акаунті знаменитості. Так, нещодавно, Анна Сєдокова опублікувала відверте фото у купальнику, на якому можна було чітко розглянути всю фігуру артистки в найдрібніших подробицях.
Нагадаємо, що нещодавно Анна Сєдокова шокувала шанувальників несподіваними змінами в своїй зовнішності. Вона зважилася на кардинальну зміну іміджу. Вона постала перед підписниками у соціальних мережах з яскраво-рудим волоссям.
Цікаві факти про Анну Сєдокову (фото: РБК-Україна)