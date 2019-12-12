Пропонували і наполегливо: Полякова відверто розповіла про вимагання інтиму "за кар'єру"

Оля Полякова - безумовно, одна з найбільш прямолінійних і відвертих виконавців української естради. При цьому співачка неодноразово підкреслює, що її популярність - результат колосальної праці. Якось Полякова вже відповідала на критику хейтерів з приводу своїх заробітків і дорогих подарунків, які вона робить собі і дітям. Тоді виконавиця дала жорстку відсіч, уточнивши, що вона "оре як кінь": "Щоб "жерти" свій хліб, я даю 250-260 концертів в рік", - звернулася до недоброзичливців співачка.

Проте все в її творчій кар'єрі могло б скластися інакше. І до успіху вона прийшла б набагато раніше. Якщо б погодилася на "класичну схему в шоу-бізнесі". Так, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Полякова відверто зізналася - одного разу їй пропонували творчий підйом в обмін на інтим.

Як з'ясувалося, на самому початку кар'єри Ользі запропонували стати солісткою дуже популярного колективу. Однак не менш знаменитий продюсер неоднозначно дав зрозуміти дівчині, що він хоче за це взамін.

“Може бути, моя кар'єра склалася б успішніше набагато раніше. І мені б не знадобилося 15 років. Але такий шлях! Слава богу, що він був... Він просто посадив мене собі на коліна... Ну і все, я не захотіла там сидіти. Ну, щось було не так. Мені було 17 чи 18 років і рано мені ще було пропонувати такі речі. Треба було зі мною трохи подружити, треба було не відразу. Жінку треба розташувати", - сміється Оля Полякова.

Про це Полякова розповідає з 15:08 хвилини у відео нижче.

ОляПолякова в гостях у Дмитра Гордона

Більш того, Полякова також стикалася з проблемою претензії до неї з боку високопоставлених політиків.

“Був такий міністр культури часів Януковича... давайте я не буду називати прізвище. Який реально привіз мене до Петьки Януковича в надії, що буде інтим. І коли я йому відмовила, він відмовився везти мене додому. І я з костюмами, туфлями після концерту йшла пішки, це була дача - Крим ще, Левадія. Йшла з цієї дачі, зі всім... Я собі викликала таксі. Ось така скотина", - відверто ділиться Полякова.

“Я йому сказала класну фразу. Ви приходите і йдете, а я залишуся назавжди".

Про це Ольга говорить на 1:48:03.

Нагадаємо, Оля Полякова працевлаштувала ще одну учасницю Х-фактора.