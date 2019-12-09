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Дитячість vs Гламур: дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними образами

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.12.2019 - 10:58
Дитячість vs Гламур: дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними образами
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

На вихідних Маша Полякова з подругою сходила на концерт JONY

Маша Полякова продовжує балувати багатотисячну армію шанувальників своїми стильними виходами. 14-річна донька "Королеви ночі" української естради активно розвиває свій блог і реалізовує себе в ролі модного блогера. До речі, на instagram-сторінці Маші вже понад 140 тис. підписників. При цьому Оля Полякова в різних своїх інтерв'ю неодноразово підкреслювала, що у її старшої доньки є "комерційна жилка", і Полякова-молодша вже навчилася заробляти на своєму блозі. Звичайно ж, крім комерційних постів Маша також показує шанувальникам деталі свого життя.

Так, Маша Полякова показала, як провела вихідні. Дівчина пішла з подругою на концерт JONY, який відбувся 8 грудня в Києві. При цьому дівчина активно публікувала відео з концерту. А також показала повсякденний стильний образ.

Так, для відвідування концерту Маша обрала простий молодіжний образ - сині джинси, об'ємна футболка, надіта поверх чорної водолазки, а також масивні різнокольорові кросівки. Довершує образ поясна сумка чорного кольору. Довге волосся розпущене.

Маша також опублікувала фото з подругою: "Спасибі за прекрасний вечір".

Дитячість vs Гламур: дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними образами

Стильна Маша Полякова з подругою на концерті JONY (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дитячість vs Гламур: дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними образами

Скріншот: instagram.com/mashapolyakova

Також на наступний день Маша показала інший повсякденний образ в повністю чорних тонах. Зазначимо, що total black - тренд зими 2019-2020. Маша позує перед дзеркалом у картатій спідниці-шотландці, чорній кофтині і колготках, а також в масивних черевиках.

Дитячість vs Гламур: дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними образами

Скріншот: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової зірвала овації фото у вечірній сукні. Маша позувала в компанії хлопців-однолітків і подруги.

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