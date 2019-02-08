"Пропонував гроші за секс": українська співачка зробила відверте зізнання

Відео: (youtube.com/ОТДУШИВДУШУ)

Відома українська співачка, телеведуча і шоувумен Ольга Цибульська, яка раніше зачепила пікантну тему щодо чоловіків, зробила відверте зізнання про не дуже приємний етап своєї кар'єри. У новому інтерв'ю для проекту "Отдушивдушу" артистка розповіла, що їй пропонували гроші за секс. Впливовий чоловік був частим гостем концертів співачки, куди при цьому приходив із законною дружиною.



Через знайомих шанувальник дістав номер телефону Цибульської, а після того як вона перестала брати трубку - закидав повідомленнями.



"Писав, що я не розумію, від чого відмовляюся і що він "буде наполягати". Я відповіла, що в його віці потрібно наполягати шишки на спирту і втирати в поперек" - згадує Оля.



Кадр з відео (youtube.com/ОТДУШИВДУШУ)

Однак такий жарт не зійшов співачці з рук - після відмови у більш близьких стосунках впливовий "залицяльник" погрожував назавжди завершити кар'єру співачки і робив для цього все можливе



"Через його образи мене банили у проектах, розпускали різноманітні чутки", - зізналася Цибульська.

Фото: Оля Цибульська (instagram.com/cybulskaya)

Але незважаючи на це, артистка жодного разу не пошкодувала про своє рішення.



"Головне, що я не хотіла плюнути в своє віддзеркалення", - прокоментувала свою позицію виконавиця.

Фото: Оля Цибульська (instagram.com/cybulskaya)

Шанувальники оцінили відвертість Олі і подякували співачці за цікаве інтерв'ю і невичерпний позитив у будь-яких ситуаціях.

"Обожнюю коли зірки такі щирі без масок і пафосу)))))ви дуже щира і емоційна))))дякую за позитив і відвертість";

"Олю, у мене шок. Ти на стільки відверта!";

"Тобі дуже важко, за посмішкою просто порожнеча";

"Супер інтерв'ю!!! Ти золотце!!!";

"Побільше б таких відкритих як вона";

"Дякую за інтерв'ю, з Вами випуск вийшов найкращим серед інших!! Ви дуже гарна дівчина,і дуже весела", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Цибульська поділилася зі своїми підписниками смішним відео, в якому згадала про свого колишнього.

Відмітимо, раніше Оля Цибульська розповіла, як ставиться до нянь.

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