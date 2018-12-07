Оля Цибульская пошутила над бывшим: опубликовано видео

Оля Цибульская. Фото: Пресс-служба

Украинская певица и ведущая поделилась забавным роликом

Оля Цибульская поделилась со своими подписчиками в Instagram смешным видео, в котором вспомнила о своем бывшем.

По словам артистки, молодой человек не верил, что она сможет достичь успеха в шоу-бизнесе, а теперь у нее "поллимона" подписчиков и армия фанатов.

В ролике можно увидеть, что молодая мама Цибульская за 1 минуту, не выходя из своего авто, успела сварить борщ, убаюкать ребенка, заняться танцами и сделать прическу.

Таким необычным видео певица решила сказать "спасибо" своим подписчикам в микроблоге, а заодно утереть нос бывшему.

Фанаты оценили такой подарок от звезды и принялись активно поздравлять ее в комментариях.

"Оля, вы крутая, веселая, волшебная, неповторимая, позитивная, мегаактивная супер-звезда!", "Переслушала много раз, просто завораживающий голос!", "Ты - лучшая", - пишут фолловеры.

Скриншот: instagram.com/cybulskaya

Напомним, ранее Оля Цибульская рассказала, как относится к няням.

А также о том, что Цибульская трогательно поздравила сына с Днем рождения.

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