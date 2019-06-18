Немає межі досконалості: Алессандра Амбросіо показала фігуру у відвертому бікіні

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-річна супермодель відпочиває на Санторіні

Алессандра Амбросіо, здавалося б, вже нікого не може здивувати ні красою пейзажів, де вона відпочиває, ні власним ідеальним тілом. Але кожного разу зірка готує щось ще більш гаряче. На цей раз вона поділилася серією знімків з Греції. Супермодель приміряла, як завжди, купальники власного виробництва GAL Floripa.

Алессандра Амбросіо захопила новим пляжним образом (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дівчина позує на тлі звичних для Санторіні видів: білих будиночків, скель і блакитної водної далі. Тілесного відтінку бікіні підкреслило кожен м'яз на бездоганному тілі моделі, а також її видатні форми. Зверху на купальник вона накинула легку світло-блакитну сорочку. З аксесуарів вона обрала сонцезахисні окуляри і косинку, якою зав'язує волосся. До речі, зараз це один з найбільш модних способів носити цю річ.

Алессандра ніжиться в променях сонця (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Ранкове сонце", "Я знайду тебе в променях ранкового сонця...", – у властивій їй романтичній манері підписала Алессандра знімки. За пару годин пости зібрали близько 100 000 лайків і масу коментарів. Шанувальники як завжди, залишилися в захваті від чуттєвих кадрів і поспішили висловити свої емоції. У сторіз Алессандра опублікувала пару селфі – ще більш відвертих.

Новий вихід Амбросіо на подіум викликав захоплення шанувальників (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, нещодавно модель порушила свій вічний "пляжний" спосіб життя і згадала про модельну кар'єру. Дівчина пройшлася по подіуму на показі CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show у Флоренції, який відбувся 13-го липня. Серед інших моделей там також відзначилися сестри Хадід, Ірина Шейк, Стэлла Максвелл, Лара Стоун, Наташа Полі, Кароліна Куркова та інші.

Показ зібрав багато кращих моделей (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра приміряла стильний чорний костюм оверсайз від Balmain і ботфорти з крокодилячої шкіри. "Вогненні ночі... #CRxLVR Спасибі, що запросили мене @carineroitfeld на це приголомшливе шоу!", – написала знаменита красуня.