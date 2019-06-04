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Обережно, гаряче: Алессандра Амбросіо захоплює мережу спокусливими вигинами в бікіні

Lite » Мода 04.06.2019 - 19:29
Обережно, гаряче: Алессандра Амбросіо захоплює мережу спокусливими вигинами в бікіні
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-річна супермодель опублікувала серію гарячих фото

Алессандра Амбросіо любить літо, сонце і море і з задоволенням це демонструє. На її сторінці із завидною регулярністю з'являються пляжні знімки. Які, до речі, можуть стати джерелом натхнення для стильних легких літніх образів.

Обережно, гаряче: Алессандра Амбросіо захоплює мережу спокусливими вигинами в бікініНовий гарячий кадр від Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

І ось черговий подарунок для майже 10-мільйонної армії фанатів. Супермодель опублікувала жаркий знімок: дівчина позує на березі, спокусливо прогнувшись в бікіні власного бренду GAL Floripa і демонструючи бездоганну фігуру. Фолловери не стали зволікати з захватами:

  • Дивна!
  • Русалка
  • О боже, просто ідеальна
  • Це дуже красиво!
  • О. Мій. Бог
  • Вау!
  • Все ще на вершині вашої гри
  • Дивний кадр, прекрасне, як і ви!
  • Краса
  • Чорт, занадто гаряче!
  • Справжнє досконалість
  • Пляжна йога стала новим фаворитом
  • Красиві ноги і ступні Алессандри, неймовірні
  • Ніхто ще так гарно не виходив з води...

А ось виходів на світські заходи у екс-"ангела" Victoria's Secret все менше. Але тим не менше, кожен з них стає справжньою подією. Так, на червоній килимовій доріжці 72-го Каннського кінофестивалю вона продемонструвала кілька сліпучих нарядів і заслужила похвалу від маси модних порталів. Також, судячи з її сториз, вона незабаром представить новий проект.

Обережно, гаряче: Алессандра Амбросіо захоплює мережу спокусливими вигинами в бікініМодель підкорила червону доріжку Канн (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, ще одна улюблена тема Алессандри – сімейні поїздки і діти. Нещодавно вона відпочивала разом зі своїм коханим – італійським бізнесменом Ніколо Одді. Пара відвідала безліч мальовничих місць, які Алессандра показувала шанувальникам у своїх численних сториз. А кілька днів тому вирушила з дітьми в Голлівуд. Зірка поділилася серією фото з парку атракціонів. Дорослі і діти веселилися, приміряли забавні вбрання і фотографувалися.

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