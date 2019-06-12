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Літо у розпалі: Алессандра Амбросіо засипала мережу жаркими фото у відвертому бікіні

Lite » Мода 12.06.2019 - 22:29
Літо у розпалі: Алессандра Амбросіо засипала мережу жаркими фото у відвертому бікіні
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка представила нову колекцію купальників

Алессандра Амбросіо – одна з найвідоміших моделей у світі, колишній "ангел" Victoria's Secret, турботлива мама і любляча дівчина для свого бойфренда... Але останнім часом практично весь час (і власний Instagram-простір) вона присвячує своєму бренду купальників GAL Floripa. Алессандра створила його разом з молодшою сестрою Алін, а також подругою Жизель Коріа кілька місяців тому. З тих пір вона регулярно радує шанувальників численними жаркими кадрами. Не проходить і дня, щоб у її аккаунті не з'явилися відверті фото, де вона демонструє найрізноманітніші купальники, а також бездоганну форму.

Літо у розпалі: Алессандра Амбросіо засипала мережу жаркими фото у відвертому бікініКупальники з нової серії від Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому в її мікроблозі з'явився черговий пост. Алессандра підготувала для дівчат нову колекцію купальників. "Я так рада поділитися нашою новою колекцією GAL Floripa – Natural Mystic", – написала вона коротко. Фото, яким вона підкріпила його, вийшло стильним, літнім і по-справжньому спекотним. Алессандра позує в тілесного відтінку бікіні з незвичайними деталями. До речі, практично всі її купальники прикрашені жіночними елементами: рюшами, бантами, черепашками і намистинами.

Літо у розпалі: Алессандра Амбросіо засипала мережу жаркими фото у відвертому бікініФото Алессандри стають все більш гарячими (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дівчина сидить у воді, тримаючи в руках морську раковину, і поливає себе водою. Бризки, залишають на ідеальному тілі моделі спокусливі відблиски, волосся, що вільно спадає по плечах, сяюча засмагла шкіра – кадр вийшов чуттєвим і яскравим. Такий накал літніх пристрастей не могли спокійно винести її шанувальники, засипавши її захопленнями.

  • Така позитивна душа... Я люблю твою енергію
  • Справжня русалка
  • Ми так раді за вашу дивовижну колекцію!
  • Я не думаю, що може бути більш красива фотографія!
  • Мій день не був би повним, якби Алессандра не запостила це. Ти така чудова й гарна! Твоє тіло надіслано небесами
  • О боже... Вау...
  • Такий приголомшливий знімок, ти приголомшлива модель
  • Прекрасна
  • Я так схвильована, чекаю!
  • Така чудова

 

Алессандра в новому відео (відео: instagram.com/alessandraambrosio)

Також модель виклала і відео, де на тлі морських пейзажів показала всю серію купальників.

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