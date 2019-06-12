Літо у розпалі: Алессандра Амбросіо засипала мережу жаркими фото у відвертому бікіні

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка представила нову колекцію купальників

Алессандра Амбросіо – одна з найвідоміших моделей у світі, колишній "ангел" Victoria's Secret, турботлива мама і любляча дівчина для свого бойфренда... Але останнім часом практично весь час (і власний Instagram-простір) вона присвячує своєму бренду купальників GAL Floripa. Алессандра створила його разом з молодшою сестрою Алін, а також подругою Жизель Коріа кілька місяців тому. З тих пір вона регулярно радує шанувальників численними жаркими кадрами. Не проходить і дня, щоб у її аккаунті не з'явилися відверті фото, де вона демонструє найрізноманітніші купальники, а також бездоганну форму.

Купальники з нової серії від Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому в її мікроблозі з'явився черговий пост. Алессандра підготувала для дівчат нову колекцію купальників. "Я так рада поділитися нашою новою колекцією GAL Floripa – Natural Mystic", – написала вона коротко. Фото, яким вона підкріпила його, вийшло стильним, літнім і по-справжньому спекотним. Алессандра позує в тілесного відтінку бікіні з незвичайними деталями. До речі, практично всі її купальники прикрашені жіночними елементами: рюшами, бантами, черепашками і намистинами.

Фото Алессандри стають все більш гарячими (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дівчина сидить у воді, тримаючи в руках морську раковину, і поливає себе водою. Бризки, залишають на ідеальному тілі моделі спокусливі відблиски, волосся, що вільно спадає по плечах, сяюча засмагла шкіра – кадр вийшов чуттєвим і яскравим. Такий накал літніх пристрастей не могли спокійно винести її шанувальники, засипавши її захопленнями.

Така позитивна душа... Я люблю твою енергію

Справжня русалка

Ми так раді за вашу дивовижну колекцію!

Я не думаю, що може бути більш красива фотографія!

Мій день не був би повним, якби Алессандра не запостила це. Ти така чудова й гарна! Твоє тіло надіслано небесами

О боже... Вау...

Такий приголомшливий знімок, ти приголомшлива модель

Прекрасна

Я так схвильована, чекаю!

Така чудова

Алессандра в новому відео (відео: instagram.com/alessandraambrosio)

Також модель виклала і відео, де на тлі морських пейзажів показала всю серію купальників.