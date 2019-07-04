Свято кохання: Девід і Вікторія Бекхем зворушливо привітали один одного з 20-ю річницею весілля

Вікторія Бекхем – приклад ідеальної жінки, яка встигає все. Цілком занурена у свій модний бренд, вона паралельно запускає косметичну лінію, створює нові проекти, бере участь у численних івентах... А ще вона залишається турботливою мамою і – ось уже 20 років – відданою дружиною. Не віриться, але саме цю круглу дату сьогодні відзначає зіркове подружжя.

Девід і Вікторія в молодості (фото: instagram.com/davidbeckham)

Історію кохання Вікторії і Девіда сьогодні знає весь світ. Початківець футболіст і вже прославлена учасниця популярної дівочої групи познайомилися на стадіоні. Але за легендою, що ще задовго до цього майбутня зірка спорту побачив співачку по телевізору і пообіцяв друзям, що доб'ється любові Вікторії будь-що. Так воно і вийшло. Ось вже багато років знаменитості становлять, мабуть, найбільш міцний і вірний союз в шоу-бізнесі. Втім, без труднощів теж не обійшлося. Один час шлюб був на межі розпаду через захопленя на стороні Девіда, але парі вдалося пережити цей період і налагодити стосунки. Періодично чутки про розлади в сім'ї з'являються досі. Тим не менш сьогодні, 4 липня, подружжя відзначає ювілей своєї любові, вони по-справжньому щасливі і поспішають розповісти про це всьому світу.

Весілля Бекхемів (фото: instagram.com/davidbeckham)

У зв'язку зі значною датою Вікторія опублікувала черговий зворушливий пост. Ролик складається з безлічі архівних фото – починаючи від самих ранніх років до сьогодні. Калейдоскоп кадрів промовисто заявляє: в пошуках себе і свого стилю, з різними зачісками, деколи у безглуздих костюмах і складних ситуаціях вони, тим не менш, завжди були разом. «20 років сьогодні. Я так тебе люблю!», – написала Вікторія вод відео.

Девід з дітьми (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Девід також не став мовчати. Він запостив пару архівних кадрів – з весілля і світського виходу – і написав: «ВАУ, 20 років!.. Подивися, що ми створили... Люблю тебе так сильно». На фото він зазначив всіх дітей: Брукліна, Ромео, Круза і молодшу Харпер. За лічені хвилини обидва пости набрали максимальну кількість лайків та привітань. Приєднуємося!