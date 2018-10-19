Святковий подарунок: дружина принца Чарльза вимагає розлучення напередодні дня його народження

Колаж (РБК-Україна)

Шлюб Камілли і принца Чарльза на сьогоднішній день триває 13 років

Дружина принца Чарльза Каміла вимагає від чоловіка розлучення, про це повідомляє закордонне видання "New Idea".

За інформацією австралійського ЗМІ, 71-річна герцогиня Корнуольська вирішила "порадувати" спадкоємця британського престолу напередодні 70-річчя чоловіка. Принц Чарльз буде відзначати ювілей 14 листопада. Жінка заявила, що хоче оформити все скоріше. Чарльз, а разом з ним вся королівська сім'я, вражений, адже вони прекрасно усвідомлюють, які наслідки може принести розлучення: Камілла Паркер-Боулз знає занадто багато неприємних секретів Букінгемського палацу і не сповільнить скористатися цим відразу після того, як набуде статусу вільної жінки. Імовірно дружина принца Чарльза вимагала виплатити їй 400 мільйонів доларів.

Хоча нещодавно ЗМІ повідомляли, що принц Чарльз не сильно ладнав з Каміллою, її вимога застала сина Єлизавети II зненацька. За інформацією інсайдерів, з герцогинею проводять переговори, які повинні допомогти британської монархії "не впасти обличчям в бруд".

Також в американських ЗМІ публікувалася інформація, що у Камілли зіпсувалися відносини не тільки з чоловіком, але і з усіма представниками британського престолу. Вона здійснювала напади на Меган Маркл, Кейт Міддлтон і навіть на батька Чарльза — принца Філіпа.

Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз одружилися в 2005 році. Для обох це був другий шлюб. Романтичні відносини Камілли з Чарльзом почалися ще до його одруження на Діані Спенсер.

На сьогоднішній день шлюб герцогині Корнуольської і принца Чарльза триває 13 років.

Раніше ми писали, що принц Вільям і Кейт Міддлтон виявилися родичами.

Також повідомлялося, що принц Вільям прогулявся з переможницею Євробачення 2018.

До речі, принцу Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон загрожує розлучення. Про це заявила відомий астропсихолог Валентина Виттрок.

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