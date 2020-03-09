Святковий настрій: щаслива Могилевська похвалилася величезним букетом квітів

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка продемонструвала великий букет квітів

Наталя Могилевська стежить за модними тенденціями і не боїться експериментувати. Нещодавно співачка прийшла на вечірку журналу "Наталі" в дуже сміливому і ефектному вбранні. Вона одягла яскраво-синій лакований плащ на голе тіло, а також червоні ботфорти на підборах.

Сьогодні, 9 березня, Могилевська виставила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій вона сидить на ліжку, і біля неї величезний букет квітів. При цьому співачка щасливо посміхається.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Святковий настрій", - підписала знімок Могилевська.

Шанувальники артистки також прокоментували її фото.

Навесні в кожному з нас прокидається маленький чоловічок - дуже ніжний і вразливий, спраглий сонячних променів, усмішок та обіймів. Олег Рой "16 тіней";

Найкрасивіша;

Якщо б усім так дарували;

Краса для красивої дівчини;

Ви дуже гарна. Жіночого щастя;

Весни в душі, будь завжди такою сонячною;

Натуся така класна. Пісня звучить: "Я Весна ночи без сна..."

Дякую за концерт у Дніпрі! Я співала в унісон кожен рядок! Отримала величезне задоволення;

Спасибі за концерт у Дніпрі! Щирість, енергія, жіночність лилися потоком.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Наталя Могилевська вчить носити найзухваліший принт сезону. Вона, як справжній модний инфлюенсер, продовжує задавати модні тренди.