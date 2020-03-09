Святковий настрій: щаслива Могилевська похвалилася величезним букетом квітів

Співачка продемонструвала великий букет квітів
Наталя Могилевська стежить за модними тенденціями і не боїться експериментувати. Нещодавно співачка прийшла на вечірку журналу "Наталі" в дуже сміливому і ефектному вбранні. Вона одягла яскраво-синій лакований плащ на голе тіло, а також червоні ботфорти на підборах.
Сьогодні, 9 березня, Могилевська виставила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій вона сидить на ліжку, і біля неї величезний букет квітів. При цьому співачка щасливо посміхається.
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Святковий настрій", - підписала знімок Могилевська.
Шанувальники артистки також прокоментували її фото.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Наталя Могилевська вчить носити найзухваліший принт сезону. Вона, як справжній модний инфлюенсер, продовжує задавати модні тренди.