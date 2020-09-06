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Позитивна сімейка: Лілія Ребрик підкорила забавним фото з чоловіком і доньками

Неділя 06 вересня 2020 15:34
Позитивна сімейка: Лілія Ребрик підкорила забавним фото з чоловіком і доньками
Лілія Ребрик з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Також телеведуча з гордістю похвалилася своїм урожаєм

Лілія Ребрик часто балує своїх шанувальників зворушливими і кумедними кадрами з коханою родиною - чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Днями старша дівчинка відзначала день народження - 30 серпня Діані виповнилося 9 років, на честь чого батьки влаштували яскраву вечірку в саду.

Сімейство любить проводити час на свіжому повітрі, насолоджуючись все ще теплими днями. На вихідних вони влаштували такий собі СПА-день, а забавним фото Лілія поділилася в Instagram.

На знімку теледіва з чоловіком і малятами сидять на плетеному дивані, що стоїть прямо на зеленій галявині. На них зручний домашній одяг, а на очі вони поклали шматочки свіжого огірка - відомий б'юті трюк для зволоження і свіжості. Всі, крім дворічної Поліни - та замість цього з апетитом їсть свій шматочок!

Позитивна сімейка: Лілія Ребрик підкорила забавним фото з чоловіком і доньками

Лілія Ребрик потішила мережу смішним фото з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"На фото завжди є той, хто піде проти системи! Гарної неділі Вам. P. S. Огірки, якщо що - свої, з власного городу. Це так круто, виявляється!!!" - поділилася Ребрик.

Фолловери Лілії оцінили креативний кадр і жартівливо похвалили Поліну, яка вирішила виділитися на загальному фоні.

  • клас, Поля знайшла на її думку більш раціональне використання огірків.
  • Наменшенька вчинила мудро. Я захоплююся вашою родиною.
  • Неперевершене фото
  • Таке справжнє, щире фото
  • Поля знайшла саме правильне застосування огурчику!
  • Круто
  • Класно, гарного відпочинку
  • хтось же має стежити за родиною, коли всі розслабляються.
  • Полінка снідає..
  • Які ви чудові і позитивні

Позитивна сімейка: Лілія Ребрик підкорила забавним фото з чоловіком і доньками

Скріншот коментарів

Раніше стильна Лілія Ребрик зачарувала романтичним фото з чоловіком в обнімку.

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