Позитивна сімейка: Лілія Ребрик підкорила забавним фото з чоловіком і доньками

Також телеведуча з гордістю похвалилася своїм урожаєм
Лілія Ребрик часто балує своїх шанувальників зворушливими і кумедними кадрами з коханою родиною - чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Днями старша дівчинка відзначала день народження - 30 серпня Діані виповнилося 9 років, на честь чого батьки влаштували яскраву вечірку в саду.
Сімейство любить проводити час на свіжому повітрі, насолоджуючись все ще теплими днями. На вихідних вони влаштували такий собі СПА-день, а забавним фото Лілія поділилася в Instagram.
На знімку теледіва з чоловіком і малятами сидять на плетеному дивані, що стоїть прямо на зеленій галявині. На них зручний домашній одяг, а на очі вони поклали шматочки свіжого огірка - відомий б'юті трюк для зволоження і свіжості. Всі, крім дворічної Поліни - та замість цього з апетитом їсть свій шматочок!
Лілія Ребрик потішила мережу смішним фото з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"На фото завжди є той, хто піде проти системи! Гарної неділі Вам. P. S. Огірки, якщо що - свої, з власного городу. Це так круто, виявляється!!!" - поділилася Ребрик.
Фолловери Лілії оцінили креативний кадр і жартівливо похвалили Поліну, яка вирішила виділитися на загальному фоні.
Скріншот коментарів
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