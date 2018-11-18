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Пожежа в Каліфорнії: будинки відомих американських акторів несподівано вціліли (фото)

Lite » Зірки 18.11.2018 - 10:28
Пожежа в Каліфорнії: будинки відомих американських акторів несподівано вціліли (фото)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється також, що серед щасливчиків виявилися Пірс Броснан і Ентоні Хопкінс

Через найбільш руйнівну пожежу в історії, яка почалася у штаті Каліфорнія, США, 8 листопада вигоріло понад 7,6 тисяч будинків. На щастя, будинки відомих голлівудських акторів Ентоні Хопкінса і Пірса Броснана несподівано вціліли. Про це стало відомо з фотографій, зроблених новою аерофотозйомкою. Про це розповідає Daily mail.

На фотографіях видно, що будинки сусідів Хопкінса були повністю випалені вогнем, який убив трьох людей і пропалив більше 98 000 акрів минулого тижня. В той час, як маєтки навколо будинку Хопкінса палахкотіли, його пляжна власність залишилася абсолютно недоторканою.

 

Фото: будинок Ентоні Хопкінса після пожежі (dailymail.co.uk)

Пляжний будинок Пірса Броснана вартістю 3,5 мільйона доларів також виявився незайманим пожежею. Це видно по випаленій землі навколо його особняка.

Зірка фільмів про Джеймса Бонда також взяв активну участь у надані допомоги тим, чиї будинки зруйновані через вогонь.

 

Фото: будинок Пірса Броснана після пожежі (dailymail.co.uk)

Ряд знаменитостей втратили свої будинки, в тому числі Ліам Хемсворт і Майлі Сайрус, Джерард Батлер, Ніл Янг, Кім Бейсінгер, Робін Тік і Камілла Граммер з Реальних домогосподарок Беверлі-Хіллз.

Нагадаємо, що число жертв лісових пожеж у Каліфорнії перевищила 70.

Раніше ми розповідали, як українка з донькою рятувалися від пожежі в Каліфорнії.

Відео: (video.rbc.ua)

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