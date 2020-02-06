Поцілунок малютки: Дмитро Шуров з музикою подоїв корову (відео)

У соцмережах з’явились відео, як відомий виконавець Pianoбой Дмитро Шуров у фірмовому жилеті кондуктора продає квитки у тролейбусі. Користувачі одразу почали тролити: Шуров буде рекламувати Київпастранс, справи настільки кепські, що співак підробляє кондуктором й таке інше. Сьогодні Pianoбой нарешті дав офіційне пояснення на своїй сторінці у фб:

«Готуючись до концерту у “Палаці Спорту” 8 березня, я замислився над тим, що народ знає, чим я займаюсь: ходить на концерти, стежить у соцмережах та ЗМІ. А я мало знаю, чим живе та займається народ. Тому, замість поїздки на Балі, я вирішив січневу відпустку провести, працюючи на справжніх роботах, на яких працюють тисячі українців. Що з цього вийшло - дивіться у комік-хоррор серіаліті «Pianoбой йде в народ». В першій серії мені випала доля стати дояром корови. Не стріляйте в піаніста, він доїть, як вміє! LOVE, PEACE, MILK», - повідомив музикант.

Дмитро Шуров доїть корову

Нагадаємо, раніше фронтмен Pianoбой Дмитро Шуров прикрасив обкладинку знаменитого глянцю.