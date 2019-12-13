Дмитро Шуров запрошує на грандіозний концерт частина 10-річчя Ріаnобой

Дмитро Шуров (фото: facebook.com/pianoboy.band)

08.03.2020

8 березня 2020 року Палац Спорту стане найбільш романтичною і драйвовою точкою на карті країни!

У цей святковий вечір тисячі сердець будуть єднатися та співати разом під музику Pianoбой у супроводі оркестру. Дмитро Шуров запрошує на святковий вечір і незабутній концерт на честь 10-річчя свого гурту! Саме тут можна вперше почути наживо пісні з нового альбому "ХІСТОРІ" іта побачити спеціально створене масштабне концертне шоу (билеты).

Shy & Ріаnобой - Цілуй Мене

Pianoбой – унікальний артист сучасної української сцени для людей, які мають смак. Його концерти – це міцний музичний коктейль із потужного рокдрайву та чуттєвої мелодики. Пісні Шурова знають та слухають як дорослі, так і їхні діти. Під ці пісні щороку одружуються тисячі пар. Автор та виконавець таких хітів як "Кохання", "Родимки", "Перша Леді", "Родина", "Полуничне небо", "Так добре з тобою" , "Все що тебе не вбиває", "На Вершині" та "Шампанські очі". Він – суддя 8 та 9 сезонів "Х-фактора", володар трьох премій YUNA…

Ріаnобой - Шампанські Очі

У концерті 8 Березня талановитий автор та композитор заміксує для своїх шанувальників гучний рокбенд, симфонічний оркестр та сучасний електронний продакшн на найвищому рівні. Новий альбом Pianoбой – сповнений світла, життєстверджувальний та інтимний водночас – нікого не залишить байдужим. Тож беріть друзів та коханих, щоб разом співати та творити нашу спільну ХІСТОРІ!

Ріаnобой - Все Що Тебе Не Вбиває