Поцілунки і обнімашки: Шакіра з коханим підкорила сімейною ідилією на матчі сина

Шакіра (фото: instagram.com/shakira)

Велика щаслива родина відпочивала і насолоджувалася компанією один одного

Виступ Шакіри і Дженніфер Лопес на Супербоулі-2020 (3 лютого) ще довго буде "розбурхувати" мережу. Дві легендарні латиноамериканські красуні виклалися на повну. А їх виступ у перерві спортивного матчу чимало людей чекали навіть більше, ніж саме спортивний захід (вирішальна гра Національної футбольної ліги в сезоні 2019 рік). Нагадаємо, що під час своєї частини виступу Джей Ло встигла змінити відразу 4 образи за 12 хвилин. Одним словом, співачки грунтовно підготувалися до виступів.

Після масштабного виступу, за трансляцією якого стежили десятки тисяч людей, Шакіра повернулася додому в Барселону, до сім'ї. Схоже, співачка вирішила трохи перевести дух, а також надолужити згаяне - провести більше часу з рідними. Раніше співачка скаржилася, що перед Супербоулом тижнями проводила на репетиціях.

Днями зіркова мама відвідала футбольний матч свого старшого сина. Папараці також не дрімають, зробивши серію милих фото сім'ї Шакіри.

Сім'я Шакіри на футбольному матчі старшого сина (скріншоти поста: instagram.com/shakira_p3)

Зазначимо, що Шакіра з 2010 року перебуває у відносинах з іспанським футболістом Жераром Піке. Пара досі офіційно так і не розписалася, живучи цивільним шлюбом. Шакіра і Жерар виховують двох синів — 7-річного Мілана і 5-річного Сашу. Звичайно ж, хлопчики захоплені футболом, беручи приклад зі свого іменитого батька-спортсмена.

11 лютого папараці "підловили" зіркову маму на футбольному матчі, в Барселоні. Як з'ясувалося, Шакіра, Жерар і Саша прийшли підтримати старшого Мілана.

При цьому сім'я відпочивала по-простому — розташувавшись на зеленій галявині, на м'якій ковдрі. Співачка і футболіст захоплено стежили за грою юного футболіста і його команди. А ось молодший синок настільки вболівав за старшого брата, що від нетерплячки навіть гриз нігті. Так-так, папараці сфотографували і цей момент.

Скріншот поста: instagram.com/shakira_p3

Також сім'я вибрала для виходу в світ простий сімейний фемілі-лук. Шакіра, Жерар і Саша були одягнені в одній колірній гамі. На голові поп-діви красувалася рожева тепла шапка.