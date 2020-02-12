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Поцілунки і обнімашки: Шакіра з коханим підкорила сімейною ідилією на матчі сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2020 - 14:53
Поцілунки і обнімашки: Шакіра з коханим підкорила сімейною ідилією на матчі сина
Шакіра (фото: instagram.com/shakira)

Велика щаслива родина відпочивала і насолоджувалася компанією один одного

Виступ Шакіри і Дженніфер Лопес на Супербоулі-2020 (3 лютого) ще довго буде "розбурхувати" мережу. Дві легендарні латиноамериканські красуні виклалися на повну. А їх виступ у перерві спортивного матчу чимало людей чекали навіть більше, ніж саме спортивний захід (вирішальна гра Національної футбольної ліги в сезоні 2019 рік). Нагадаємо, що під час своєї частини виступу Джей Ло встигла змінити відразу 4 образи за 12 хвилин. Одним словом, співачки грунтовно підготувалися до виступів.

Після масштабного виступу, за трансляцією якого стежили десятки тисяч людей, Шакіра повернулася додому в Барселону, до сім'ї. Схоже, співачка вирішила трохи перевести дух, а також надолужити згаяне - провести більше часу з рідними. Раніше співачка скаржилася, що перед Супербоулом тижнями проводила на репетиціях.

Днями зіркова мама відвідала футбольний матч свого старшого сина. Папараці також не дрімають, зробивши серію милих фото сім'ї Шакіри.

Поцілунки і обнімашки: Шакіра з коханим підкорила сімейною ідилією на матчі сина

Поцілунки і обнімашки: Шакіра з коханим підкорила сімейною ідилією на матчі сина

Поцілунки і обнімашки: Шакіра з коханим підкорила сімейною ідилією на матчі сина

Сім'я Шакіри на футбольному матчі старшого сина (скріншоти поста: instagram.com/shakira_p3)

Зазначимо, що Шакіра з 2010 року перебуває у відносинах з іспанським футболістом Жераром Піке. Пара досі офіційно так і не розписалася, живучи цивільним шлюбом. Шакіра і Жерар виховують двох синів — 7-річного Мілана і 5-річного Сашу. Звичайно ж, хлопчики захоплені футболом, беручи приклад зі свого іменитого батька-спортсмена.

11 лютого папараці "підловили" зіркову маму на футбольному матчі, в Барселоні. Як з'ясувалося, Шакіра, Жерар і Саша прийшли підтримати старшого Мілана.

При цьому сім'я відпочивала по-простому — розташувавшись на зеленій галявині, на м'якій ковдрі. Співачка і футболіст захоплено стежили за грою юного футболіста і його команди. А ось молодший синок настільки вболівав за старшого брата, що від нетерплячки навіть гриз нігті. Так-так, папараці сфотографували і цей момент.

Поцілунки і обнімашки: Шакіра з коханим підкорила сімейною ідилією на матчі сина

Скріншот поста: instagram.com/shakira_p3

Також сім'я вибрала для виходу в світ простий сімейний фемілі-лук. Шакіра, Жерар і Саша були одягнені в одній колірній гамі. На голові поп-діви красувалася рожева тепла шапка.

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