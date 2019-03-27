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Потап оцінив: спокуслива Настя Каменських порадувала жарким відео


Співачка заінтригувала хорошую новиною

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, раптово вирішила порадувала шанувальників цікавою новиною. Вона анонсувала вихід нового кліпу, правда, не сказала, на яку з її композицій. Зірка показала гарячий тізер на сторінці в Instagram.

На відео пристрасна Настя красується в пікантній сукні з декольте і розрізом до стегна. Вона приймає млосні пози і розкуто рухається під музику. Замість підпису артистка залишила на англійській лише дату релізу – 29 березня, у п'ятницю.

Нове творіння співачки оцінив навіть її продюсер Потап. Репер замість слів залишив красномовні смайли у вигляді вогню. Втім, шанувальникам цього було досить, щоб знову заговорити про роман Потапа і Насті, чутки про який вони майстерно підігрівають спільними фото у соціальних мережах, вважаючи за краще відмочуватися в житті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

Підписники також не залишилися в стороні від спекотної прем'єри і повідомили, що будуть чекати реліз з нетерпінням і вже передчувають, що він буде гарячим.

"Дуже інтригує! Настя давай!", "Дуже круте відео!", "Що-то вогонь буде", "А Потап буде?", "На якій мові буде трек?", "Сексуальна Настюша", "Інтрига!", "Красуня", "Чекаємо. Дуже чекаємо!", - повідомили коментатори.

Втім, деякі з них відзначили, що досі не можуть відійти від гарячого відео на пісню "Попа як у Кім", який став для них улюбленим відео з участю артистки.

Нагадаємо, що Настя Каменських захопила своїм вокалом наживо, продемонструвавши справжній співочий талант

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