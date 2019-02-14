Потап і спекотні танці: Каменських випустила пікантний кліп "Попа как у Ким"

Відео: NK НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ -- ПОПА КАК У КИМ (youtube.com/NKofficial)

Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає під сценічним псевдонімом NK, зробила подарунок своїм шанувальникам на День святого Валентина - 14 лютого артистка презентувала новий кліп на нову пісню "Попа как у Ким". Відео було опубліковано на офіційному Youtube-каналі виконавиці.

У кліпі Настя, яка раніше розбурхала мережу заявою про свого екс-колегу по дуету Потапа, влаштувала гарячі танці з балетом у дуже відвертому вбранні. Артистка запалює в білому боді і черевиках. а також шкіряних міні-шортах і короткому топі, демонструючи пружні сідниці.

Кадр з кліпу (youtube.com/NKofficial)

Крім того, в ролику знявся Потап, який виголосив пародійну промову про те, яка пісня Каменських погана і вульгарна, причому з використанням нецензурної лексики, яку "запікали".

Кадр з кліпу (youtube.com/NKofficial)

Також можна помітити DJ Nana, ZBSband, відомих блогерів і коміків з Чоткий паца, а ще корову і двійника Кім Чен Ина.

"У цій роботі вирішили вас трохи повеселити! #ПопаКакУКим про ідолів нашої сучасності, жінок-трендсеттерів. Сучасні дівчата прагнуть наслідувати їхній приклад і перейняти яскраві особливості кожної, але в гонитві за красою і попою як у Кім важливо пам'ятати, що ту ж Кім або Бейонсе роблять особливими не тільки ноги і форми, але, в першу чергу, любов до себе. Не забувайте про свою власну індивідуальність! Для мене було дуже важливо донести це в кліпі через грайливий настрій! Сподіваюся, мій подарунок до Дня Всіх Закоханих вдався", - написала Настя на своїй сторінці в Instagram.

Кадр з кліпу (youtube.com/NKofficial)

За кілька годин відеоробота співачки набрала майже 65 тисяч лайків і сотні коментарів. Деякі оцінили іронію і відвертість кліпу, а також запрошених зірок, проте багато користувачів мережі розкритикували його в пух і прах, назвавши "днищем".

"Спасибі за відмінний настрій) Я реготала як дурна))";

"Настюша ти шалено красива! і кліп просто супер!";

2Блиииииииииин серйозно??? Хлопці, це просто БОМБІН";

"Класний Кліп!!! ця пісня в мене давно в плейлисті! Спасибі Всім і з Днем Закоханих!";

"Краще в цьому кліпі, це висловлювання Потапа! Не додати, не відняти!";

"Тепер можна помити очі з милом, і вуха святою водою протерти";

"Добірне, найвищого гатунку гівно, завдяки якому дерадируют мільйони слухачів Ідіть Coldplay послухайте, Muse, 30stm, Linkin Park, а не ось цей ось";

"Жахливо! Скотилися, співаємо пісні про жопу Кім! Позорище. Днище просто!!!";

"Жах. Настя без Потапа не співачка, а порноактриса. Не можна дивитися, адже красива жінка, могла б хизуватися в гарних сукнях, радувала б очей.";

"Це кошмар, слухати і дивитися неможливо....", - діляться своїми враженнями підписники.

Нагадаємо, Настя Каменських захопила ультрастильным луком в стилі 90-х. Шанувальники співачки зазначили, що в такому образі вона виглядає, як школярка.

Раніше Настя Каменських обурила широку громадськість знімком своїх апетитних сідниць з приспущеними штанами, зробленим у вбиральні.

До речі, Кім Кардашьян скопіювала золотий наряд Насті Каменських. Образи зірок виглядають майже ідентично.