Потап оцінив: спокуслива Настя Каменських порадувала жарким відео

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка заінтригувала хорошую новиною

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, раптово вирішила порадувала шанувальників цікавою новиною. Вона анонсувала вихід нового кліпу, правда, не сказала, на яку з її композицій. Зірка показала гарячий тізер на сторінці в Instagram.

На відео пристрасна Настя красується в пікантній сукні з декольте і розрізом до стегна. Вона приймає млосні пози і розкуто рухається під музику. Замість підпису артистка залишила на англійській лише дату релізу – 29 березня, у п'ятницю.

Нове творіння співачки оцінив навіть її продюсер Потап. Репер замість слів залишив красномовні смайли у вигляді вогню. Втім, шанувальникам цього було досить, щоб знову заговорити про роман Потапа і Насті, чутки про який вони майстерно підігрівають спільними фото у соціальних мережах, вважаючи за краще відмочуватися в житті.

Підписники також не залишилися в стороні від спекотної прем'єри і повідомили, що будуть чекати реліз з нетерпінням і вже передчувають, що він буде гарячим.

"Дуже інтригує! Настя давай!", "Дуже круте відео!", "Що-то вогонь буде", "А Потап буде?", "На якій мові буде трек?", "Сексуальна Настюша", "Інтрига!", "Красуня", "Чекаємо. Дуже чекаємо!", - повідомили коментатори.

Втім, деякі з них відзначили, що досі не можуть відійти від гарячого відео на пісню "Попа як у Кім", який став для них улюбленим відео з участю артистки.

Нагадаємо, що Настя Каменських захопила своїм вокалом наживо, продемонструвавши справжній співочий талант