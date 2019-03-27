ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потап оцінив: спокуслива Настя Каменських порадувала жарким відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 14:46
Потап оцінив: спокуслива Настя Каменських порадувала жарким відео
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка заінтригувала хорошую новиною

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, раптово вирішила порадувала шанувальників цікавою новиною. Вона анонсувала вихід нового кліпу, правда, не сказала, на яку з її композицій. Зірка показала гарячий тізер на сторінці в Instagram.

На відео пристрасна Настя красується в пікантній сукні з декольте і розрізом до стегна. Вона приймає млосні пози і розкуто рухається під музику. Замість підпису артистка залишила на англійській лише дату релізу – 29 березня, у п'ятницю.

Нове творіння співачки оцінив навіть її продюсер Потап. Репер замість слів залишив красномовні смайли у вигляді вогню. Втім, шанувальникам цього було досить, щоб знову заговорити про роман Потапа і Насті, чутки про який вони майстерно підігрівають спільними фото у соціальних мережах, вважаючи за краще відмочуватися в житті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

Підписники також не залишилися в стороні від спекотної прем'єри і повідомили, що будуть чекати реліз з нетерпінням і вже передчувають, що він буде гарячим.

"Дуже інтригує! Настя давай!", "Дуже круте відео!", "Що-то вогонь буде", "А Потап буде?", "На якій мові буде трек?", "Сексуальна Настюша", "Інтрига!", "Красуня", "Чекаємо. Дуже чекаємо!", - повідомили коментатори.

Втім, деякі з них відзначили, що досі не можуть відійти від гарячого відео на пісню "Попа як у Кім", який став для них улюбленим відео з участю артистки.

Нагадаємо, що Настя Каменських захопила своїм вокалом наживо, продемонструвавши справжній співочий талант

Сліпуча Каменських спокусила відвертим образом на YUNA 2019 "Завжди будь такою милою": Настя Каменських захопила повсякденним образом
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Настя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся