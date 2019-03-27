Потап оценил: соблазнительная Настя Каменских порадовала жарким видео

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица заинтриговала хорошей новостью

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, решила внезапно порадовала поклонников интригующей новостью. Она анонсировала выход нового клипа, правда, не сказала, на какую из ее композиций. Звезда показала горячий тизер на страничке в Instagram.

На видео страстная Настя красуется в пикантном платье с декольте и разрезом до бедра. Она принимает томные позы и раскрепощенно двигается под музыку. Вместо подписи артистка оставила на английском лишь дату релиза – 29 марта, в пятницу.

Новое творение певицы оценил даже ее продюсер Потап. Рэпер вместо слов оставил красноречивые смайлы в виде языков пламени. Впрочем, поклонникам этого было достаточно, чтобы вновь заговорить о романе Потапа и Насти, слухи о котором они искуссно подогревают совместными фото в социальных сетях, предпочитая отмаличиваться в жизни.

Подписчики также не остались в стороне от жаркой премьеры и сообщили, что будут ожидать релиз с нетерпением и уже предвкушают, что он будет горячим.

"Очень интригует! Настя давай!", "Очень крутое видео!", "Что-то огонь будет", "А Потап будет?", "На каком языке будет трек?", "Сексуальная Настюша", "Интрига!", "Красотка", "Ждем. Очень ждем!", - сообщили комментаторы.

Впрочем, некоторые из них отметили, что до сих пор не могут отойти от горячего видео на песню "Попа как у Ким", который стал для них любимым видео с участием артистки.

Напомним, что Настя Каменских восхитила своим вокалом вживую, продемонстрировав истинный певческий талант