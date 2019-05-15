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Навіть Потап оцінив: Настя Каменських довела до сліз душевним виконанням нового хіта (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2019 - 13:56
Навіть Потап оцінив: Настя Каменських довела до сліз душевним виконанням нового хіта (відео)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап знову оцінив пост Насті

Настя Каменських останнім часом дуже часто балує шанувальників короткими відео зі своїх нещодавніх виступів. Наприклад, не так давно українська співачка давала невеликий виступ на одному з курортів Туреччини. Тому, швидше за все, опубліковане на її instagram-сторінці відео було зроблено саме там. Однак не в цьому суть справи...

Багатотисячну армію шанувальників Насті захопило її виступ. Так, на сцені яскрава Каменських виконує свій новий хіт – украиноязычуню пісню "Обіцяю". При цьому якщо в оригіналі композиція звучить більш швидко, то Настя виконала її наживо повільно і дуже зворушливо.

Голос Насті звучить дуже пронизливо. Крім того, співачка змогла повною мірою продемонструвати свій шикарний вокал. Більш того, виконання було настільки зворушливим, що в кінці заплакала навіть сама Настя.

До речі, виступ виконавиці оцінив також і Потап. Репер залишив в коментарях лише три однакових смайлика з піднятими вгору руками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#обіцяю

A post shared by NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Настя Каменських і пісня "Обіцяю" (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті поспішили залишити свої захоплені відгуки. Багато відзначили, що від такого виконання у них мурахи по шкірі.

  • "Мурашки по шкірі від вашого виконання"
  • "Дуже зворушлива і душевна пісня"
  • "Настя, у вас такий гарний голос... побільше б таких пісень як у фіналі це пісні. Дуже красиво! А всі ці "попи як у Кім" - не розкривають ваш голос"
  • "Видно що закохана! І скоро він стане її чоловіком!"
  • "Настя, ві еталон і краси і голосу) від пісень мурашки по шкірі))) Дякую за вашу творчість, яка надихає"
  • "Красива!!! Навіть не знаю,що краще - зовнішність чи голос?!"
  • "Красивий образ"
  • "Це дуже красиво!"
  • "Ти велика молодчинка, такі як ти надихають"
  • "Супер, Ви молодчинка. Дуже талановита людина"
  • "Тепер всі наречені СНД будуть співати цю пісню на весіллі"
  • "Найкраща!"
  • "Аж мурашки пробіглись"
  • "Так весіллю бути з Потапом !!! Щастя видно в очах аж іскри летять у Насті)"

NK НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ - ОБІЦЯЮ

Нагадаємо, раніше Потап з сином розчулили смішними фото. Дуже багато шанувальників відмітили, що Андрій - "вдала копія матусі".

Тим часом у ЗМІ на даний момент активно обговорюють чутки про можливе весілля Потапа і Насті Каменських, яка нібито має відбутися 23 травня. На цю новину відреагувала тільки прес-служба Каменських. При цьому в прес-службі не заперечують, не підтверджують інформацію. Потап поки що мовчить.

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