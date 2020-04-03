Потап і Настя Каменських показали в прямому ефірі, як худнуть разом

Настя Каменських продовжує радувати шанувальників своїми прямими ефірами в мережі instagram. Зазначимо, що українські зірки просто таки "атакували" цю соцмережу. На період карантину (а це до 24 квітня) в Україні скасовані будь-які публічні заходи: концерти, вечірки, презентації і т. д. Так що українські селебрітіс буквально залишилися без роботи і змушені хоч якось нагадувати про себе шанувальникам. Тому прямі ефіри як ніколи до речі! Каменських вирішила на час "перекваліфікуватися" в фітнес-тренера. Співачка через день проводить тренування. Сьогодні, 3 квітня, до своєї коханої приєднався Потап.

Зазначимо, що Настя проводить свої фітнес-ефіри через день. Як правило, о 9:00 ранку. До цього Настя завжди виходила в ефіри сама. Один раз — зі своїм тренером Андрієм Хомицьким. А ось Потап, на жаль, не міг допомогти своїй коханій. Як зізнався раніше музикант, він тривалий час був змушений приймати антибіотики. Реперу видалили відразу три корінних зуба!

“Вирвав зуби! У мене на тлі пекельного болю від того, що мені видалили три корінних зуба, обколотый і під антибіотиками, я весь час на "висадці". Я весь час шукаю ліки!" — говорив Потап.

Тепер же виконавець також може приступити до тренувань. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

На початку тренування Настя зізналася, що у неї страшна крепатура.

“Взагалі так не можна! Якщо ви думаєте, що Настя не втомилася... Вона вчора приймала ванну, тому що у неї була жахлива крепатура. Ти б, до речі, теж їх пощадила. Тому я сьогодні буду показувати полегшений варіанти вправ, щоб ви не вбили себе випадково на цих тренуваннях", — зауважив Потап.

А ось Настя поспішила заспокоїти. Спільне заняття з Потапом вона вирішила зробити більш полегшеним — з акцентом на руки.

“Ми будемо робити з вами ручки, не будемо один одного ґвалтувати, — посміхається Настя. — Але все одно потрібно попрацювати. Сьогодні у нас буде верхня частина".

Ну що ж, як завжди, починаємо з розминки — зверху вниз. Тобто починаємо з голови. І до речі, на тлі Потап завжди показував альтернативний варіант тих чи інших вправ. Приміром, Потап зазначив, що не всім може підійти обертання голови під час розминки! Тому можете робити повороти прямо-назад, вправо-вліво.