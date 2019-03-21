Потап – геній: Надя Дорофєєва висказалася про нову пісню "Дим"

Пісня Дим групи Время и Стекло, яку вони презентували сьогодні, вже набрала сотні тисяч переглядів. Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-Позитив вперше представили композицію українською мовою, чим неймовірно порадували шанувальників і заслужили армію нових. І поки фанати атакують захопленими відгуками сторінки своїх улюбленців, виконавці і самі поспішають поділитися своїми емоціями.

Так, на своїй instagram-сторінці Надя Дорофєєва відверто висловилася про новий хіті і відеороботу. Співачка щиро передала хвилюючі емоції, подякувавши всій команді.

Зокрема, Дорофєєва зазначила, що Потап (який є одним з автором слів і музики пісні Дим) – геній! За словами Наді, вона їм щиро захоплюється і любить!

Також співачка лаконічно написала: "Я в цю пісню закохалася з першої секунди. Такий Український поп мені по душі!"

До речі, свій новий пост Дорофєєва супроводила не менш ефектним фото, на якому позує в образі з кліпу. На виконавиці один тільки піджак, який вона одягла як сукню. Дуже оригінальне і стильне рішення! Піджак підперезаний масивним шкіряним поясом. Під піджаком – біла сорочка та краватка. Зачіска – ультратрендовий сьогодні ефект мокрого волосся. Загалом, Надя На стилі – як завжди!

Стильна Надя Дорофєєва поділилася емоціями про новий кліпі на пісню "Дим"

Шанувальники Дорофєєвої знову засипали її захопленими комменатриями:

Це ахриненная пісня, я слухаю раз 45 точно. Це щось, ви величезні молодці!

Затягнуло з перших нот!

Ви порвете всі хіт-паради!

Кайфую від голосу Льоші на початку

Пісня чудова) Дуже сподобалося!

Дуууже гарна пісня, прям дуже!

Це просто шикарна пісня! Дякую за українську!

Надя, це найкраще, що я слухала. Пісня стоїть на повторі.

Це нереально круто!

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в пікантній позі розохотила мережу.

До речі, Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками хитрощами, як виглядати стильно без зайвих грошових витрат.