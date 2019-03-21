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Потап – геній: Надя Дорофєєва висказалася про нову пісню "Дим"

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2019 - 17:29
Потап – геній: Надя Дорофєєва висказалася про нову пісню "Дим"
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя також блиснула дуже стильним образом

Пісня Дим групи Время и Стекло, яку вони презентували сьогодні, вже набрала сотні тисяч переглядів. Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-Позитив вперше представили композицію українською мовою, чим неймовірно порадували шанувальників і заслужили армію нових. І поки фанати атакують захопленими відгуками сторінки своїх улюбленців, виконавці і самі поспішають поділитися своїми емоціями.

Так, на своїй instagram-сторінці Надя Дорофєєва відверто висловилася про новий хіті і відеороботу. Співачка щиро передала хвилюючі емоції, подякувавши всій команді.

Зокрема, Дорофєєва зазначила, що Потап (який є одним з автором слів і музики пісні Дим) – геній! За словами Наді, вона їм щиро захоплюється і любить!

Також співачка лаконічно написала: "Я в цю пісню закохалася з першої секунди. Такий Український поп мені по душі!"

До речі, свій новий пост Дорофєєва супроводила не менш ефектним фото, на якому позує в образі з кліпу. На виконавиці один тільки піджак, який вона одягла як сукню. Дуже оригінальне і стильне рішення! Піджак підперезаний масивним шкіряним поясом. Під піджаком – біла сорочка та краватка. Зачіска – ультратрендовий сьогодні ефект мокрого волосся. Загалом, Надя На стилі – як завжди!

Надя Дорофєєва

Стильна Надя Дорофєєва поділилася емоціями про новий кліпі на пісню "Дим"

Шанувальники Дорофєєвої знову засипали її захопленими комменатриями:

  • Це ахриненная пісня, я слухаю раз 45 точно. Це щось, ви величезні молодці!
  • Затягнуло з перших нот!
  • Ви порвете всі хіт-паради!
  • Кайфую від голосу Льоші на початку
  • Пісня чудова) Дуже сподобалося!
  • Дуууже гарна пісня, прям дуже!
  • Це просто шикарна пісня! Дякую за українську!
  • Надя, це найкраще, що я слухала. Пісня стоїть на повторі.
  • Це нереально круто!

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в пікантній позі розохотила мережу.

До речі, Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками хитрощами, як виглядати стильно без зайвих грошових витрат.

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Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стекло
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