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"Потап, ви що, демон?": фани в всосторге від костюма Потапа на Хеловін

Lite » Зірки 27.10.2018 - 18:53
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Напередодні Дня всіх святих Потап разом з Дашею Астаф'євою взяли участь у тематичній фотосесії

Популярний український реп-виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап), який недавно викликав ажіотаж у мережі, закликавши голосувати за нього, показав цікаве фото у своєму Instagram з несподіваним чином для прийдешнього свята Хелловін . Виявилося, що Потап разом з співачкою Дашею Астаф'євою взяли участь у фотосесії для видання JetSetter.

&quot;Потап, ви що, демон?&quot;: фани в всосторге від костюма Потапа на Хеловін

Скріншот поста (instagram.com/realpotap)

Артисти вирішили порадувати своїх фанів чимось незвичайним і приміряли на себе образ кривавого священика-екзорциста і беззахисною черниці, з якої Потап "виганяє диявола".

Фотознімок Потап підписав так: "Дашіка, жінка з шиком!"

Треба сказати, що Даша Астаф'єва і Потап відмінно вписалися в образ і передплатники бурхливо відреагували на цікавий хеллоуїнський образ улюбленого виконавця і співачки Дар'ї Астаф'євої. Своє думкою про це шанувальники поділилися в коментарях до знімка.

"Моторошно на Дашу дивитися", "Потап я вже впізнаю тебе", "Бомба", "Боже, як круто", "Льоша, ти ж начебто раніше не визнавав Хеллоуїн?", "Українська історія жахів", "Даша кайфовая жінка", "Потап, дуже красива фотографія. У вас дуже гарний малюнок на щоці. Даша теж супер", "Круто", "Нереально крута фотографія", Потап, ви що, демон?" - пишуть користувачі в коментарях.

&quot;Потап, ви що, демон?&quot;: фани в всосторге від костюма Потапа на Хеловін

&quot;Потап, ви що, демон?&quot;: фани в всосторге від костюма Потапа на Хеловін

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше повідомлялося, що українців підкорило приголомшливе перевтілення Монатіка і Потапа.

Також Потап зізнався, що переживає "другу хвилю популярності".

Відео: Що ви не знали про NК?

 

 

 

Новини України ПотапДаша Астаф'єва
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