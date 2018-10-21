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"Меня любят женщины": Потап признался, что переживает "вторую волну популярности" (видео)

Lite » Звезды 21.10.2018 - 12:10

Видео: Светская жизнь (Youtube-канал/Світське життя)

Популярный украинский певец и шоумен Алексей Потапенко рассказал, почему переживает "вторую волну популярности". Об этом он рассказал в рамках "Светской жизни".

"Я уже наигрался в это. Достаточно Потапа и Винника. У меня теперь вторая волна популярности, потому что меня любят женщины в возрасте. Теперь это разные женщины, меня встречают возле магазинов и говорят: "О, да вы же Потап. Мы вас так любим", - сказал он.

&quot;Меня любят женщины&quot;: Потап признался, что переживает &quot;вторую волну популярности&quot; (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Более того, Потап рассказал, что думает о сольной карьере Насти Каменских.

"Все хотели бы, чтобы мы с Настей были соперниками. Но мы на таком уровне, что все ее достижения – это и мои достижения. И наоборот. И я очень популярный человек", - подчеркнул он.

&quot;Меня любят женщины&quot;: Потап признался, что переживает &quot;вторую волну популярности&quot; (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Світське життя)

Кстати, популярный украинский рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который озадачил поклонников неожиданным заявлением о Каменских, анонсировал выход нового клипа группы MOZGI.

Ранее мы писали, что Потап заинтриговал снимком с роскошной блондинкой. Недавно ходили сплетни об отношениях Потапа и Насти, однако этим фото он заинтриговал фанов, вызвав новую волну слухов.

Видео: Что вы не знали о NК?

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