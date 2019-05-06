"Постійно знущається наді мною": Регіна Тодоренко поскаржилася на Топалова (відео)

Топалов і Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко одночасно і поскаржилася, і похвалилася шанувальникам

Регіна Тодоренко і Влад Топалов продовжують відпочивати в Туреччині разом зі своїм синочком – Михайлом. При цьому пара даремно часу не втрачає. Телеведуча і співак не просто ніжаться під променями сонця на пляжах, а активно відпочивають. Приміром, Топалов грає у футбол. А Регіна "намотує кола" з дитиною, постійно перебуваючи в русі. І до речі, пара вирушила на відпочинок зі своїми родичами, які всіляко допомагають молодим батькам.

Тодоренко і Топалов підкреслили, що поїздка пішла їм тільки на користь. Вони хоч трохи відпочили. Топалов зазначив, що настрій його поліпшився – результат на лице.

Крім пляжних фото в купальниках і біля моря, Регіна та Влад також діляться кумедними моментами з відпочинку у розділі сторіз на своїх instagram-сторінках. Приміром, Регіна Тодоренко нещодавно записала короткий відеоролик, похвалившись високим рівнем англійської свого обранця. Топалов дійсно вільно розмовляє англійською.

Сама ж Тодоренко зазначила, що чоловік постійно знущався над нею.

"Постійно знущається наді мною, мовляв, "чого ти вмикаєш американський акцент", - скаржиться Тодоренко. Відповідне відео опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Також слід зазначити, що Регіна дуже стильно одягнена. На телеведучій – піджак соковитого жовтого кольору, а також чорний топ. Волосся зібране в пухнастий хвіст. Топалов вибрав більш спортивний образ, але також в жовтих тонах.

Нагадаємо, раніше Влад Топалов зробив дуже зворушливий пост, який присвятив своєму синові. Співак опублікував фото з малюком, тримаючи його на руках. "Моя любов", - ніжно зазначив Топалов.

А до цього Тодоренко вразила одкровеннями про бурхливе минуле.