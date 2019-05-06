"Моя любов": Влад Топалов зворушив мережу душевним фото з сином

Влад Топалов і Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Музикант показав маленького Михайлика

Російський музикант і чоловік телеведучої Регіни Тодоренко, Влад Топалов важко переносить розлуку з коханою другою половинкою і сином Михайлом. Коли молода мама з малюком поїхала в Дубаї на два тижні, чоловік не міг знайти собі місця, тому на травневі свята вирішив відкласти справи і відправитися до рідних в Туреччину, де зараз відпочивають Регіна і Міша. Правда, по дорозі в аеропорт співак потрапив у ДТП, і виліт довелося відкласти на день. Втім, возз'єднавшись з сім'єю, музикант кожну хвилину проводив з користю. Дбайливий тато гуляв з коляскою і ходив з синочком на пляж. Влад опублікував в Instagram зворушливе спільне фото з Мішею, чим викликав шквал теплих коментарів.

Артист сфотографований крупним планом разом з малюком на руках. Крихітні ручки обіймають тата за шию, правда, обличчя хлопчика не видно, зате шанувальники розгледіли милі пухкенькі щічки дитини.

"Моя любов", - зробив зізнання гордий тато, коротко і ясно підписавши душевний знімок.

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Кадр викликав захват у підписників музиканта. Вони не втрималися від компліментів для малюка і не забули про його татові, адже турбота про сина і трепетне ставлення до сім'ї є незмінним приводом для захоплень Владом.

"Найулюбленіші!", "Ви дуже класні", "Супер! Бажаю, щоб такого кохання було багато!", "Милота", "Потрясний кадр! Дуже душевний і світлий!", "Ти такий хороший батько. Так приємно на Вас дивитися", "Гарненькі, солодкі щічки. Пиріжок маленький", "Лапочка з татусем", "Які ви милі. Щастя вам!" - писали фоловери.

Раніше Регіна Тодоренко зворушливо висловилася про стосунки з мамою, яка є її близькою подругою і прикладом для наслідування і захоплення.