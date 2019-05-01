"Постарів": Леся Нікітюк похвалилася фото із всесвітньо відомим співаком

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Невгамовна співачка відправилася на футбольний матч в Іспанії

Леся Нікітюк не сидить на місці і при цьому не дає нудьгувати своїм шанувальникам. Нещодавно "богиня ламінату" неабияк повеселила мережу, поділившись смішним відео з великодньої служби, де батюшка від душі облив її святою водою. Тепер же невгамовна артистка відправилася на футбольний матч в Іспанії, а по дорозі примудрилася зустріти світову знаменитість - і звичайно ж, зробити з ним селфі.

На своїй сторінці в Instagram телезірка опублікувала спільне фото з відомим британським співаком Крейгом Девідом, який, до речі, в минулому році виступив у Києві. Никитюк відображена у чорній футболці та кепці і щасливо посміхається в об'єктив.

"Якшо шо @craigdavid в Терміналі 2F, а я на футбол #LaLigaExperience, #LaLiga, #fccelta", - написала ведуча.

Фото: Леся Нікітюк і Крейг Девід (instagram.com/lesia_nikituk)

Судячи з підпису, Леся і Крейг зустрілися в аеропорту.

Багато підписників захопилися таким крутим фото, при цьому деякі помітили, що Крейг помітно постарів.

"Красива ви, Леся Нікітюк"

"Ого ти крута аааа!!? Передавай привіт!!! Давно слухаю... Боже"

"Леся, ну ти даєш! Де ти його відкопала?"

"Лесь, ну чесно, це він тебе впізнав і попросив спільне фото? Добре, що ти не зазналася, і не відмовляєш фанам"

"Круть! І у тебе передплатників більше, ніж у нього"

"Капець він постарів, просто жесть..."

"Постарів... але все одно красень!"

"Круто!"

"Крутий який він, голос завжди подобався"

"Він всихає. Ледве впізнала"

"Ось це поворот)))"

"Постарів чи ні, але він Талант і пісні і голос у нього просто супер"

Нагадаємо, задоволена Леся Нікітюк похвалилася перемогою у Великодньому турнірі.

До речі, нещодавно Леся Нікітюк розбурхала зухвалим образом в прозорих брюках. Ведуча відвідала модний показ в іспанській Барселоні.