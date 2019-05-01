"Постарів": Леся Нікітюк похвалилася фото із всесвітньо відомим співаком

Невгамовна співачка відправилася на футбольний матч в Іспанії
Леся Нікітюк не сидить на місці і при цьому не дає нудьгувати своїм шанувальникам. Нещодавно "богиня ламінату" неабияк повеселила мережу, поділившись смішним відео з великодньої служби, де батюшка від душі облив її святою водою. Тепер же невгамовна артистка відправилася на футбольний матч в Іспанії, а по дорозі примудрилася зустріти світову знаменитість - і звичайно ж, зробити з ним селфі.
На своїй сторінці в Instagram телезірка опублікувала спільне фото з відомим британським співаком Крейгом Девідом, який, до речі, в минулому році виступив у Києві. Никитюк відображена у чорній футболці та кепці і щасливо посміхається в об'єктив.
"Якшо шо @craigdavid в Терміналі 2F, а я на футбол #LaLigaExperience, #LaLiga, #fccelta", - написала ведуча.
Фото: Леся Нікітюк і Крейг Девід (instagram.com/lesia_nikituk)
Судячи з підпису, Леся і Крейг зустрілися в аеропорту.
Багато підписників захопилися таким крутим фото, при цьому деякі помітили, що Крейг помітно постарів.
Нагадаємо, задоволена Леся Нікітюк похвалилася перемогою у Великодньому турнірі.
До речі, нещодавно Леся Нікітюк розбурхала зухвалим образом в прозорих брюках. Ведуча відвідала модний показ в іспанській Барселоні.