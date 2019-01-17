"Пішла жара": Настя Каменських "засвітилася" з продюсером з Лос-Анджелеса

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Канікули закінчилися, тому українська знаменитість з головою поринула в роботу і вже встигла побувати на американських каналах

Настя Каменських, популярна українська співачка, яка зовсім нещодавно ділилася "жаркими" знімками в спокусливих купальниках на мексиканському узбережжі, оголосила на своїй сторінці про те, що вже повернулася з відпочинку і приступила до своїх зоряних обов'язків.

Так, за короткий термін вона вже встигла побувати в Лос-Анджелесі в студії каналу EstrellaTV, де виконала в сукні вишневого відтінку, яка вигідно підкреслиао засмагу співачки, свою пісню, і на каналі ThezooTV, на якому відповіла на питання продюсера Bruno Seros-Ulloa з Лос-Анджелеса.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменських і Bruno Seros-Ulloa (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменських і Bruno Seros-Ulloa (instagram.com/kamenskux)

Кадрами про бурхливу діяльность Настя поділилася в своєму Instagram, написавши під одним зі знімків, що тепер буде публікувати багато подібних фото.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Ну все! Пішла жара! Буде багато фото... готуйтеся", - написала вона фото.

А в своїх Instagram-stories Каменських показала інтригуючі короткі відео із звукозаписуючої студії, в яких натякнула, що готує щось новеньке для своїх шанувальників.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Раніше ми писали, що Настя Каменських приїхала в Лос-Анджелес не одна, а зі своїм продюсером Потапом. Кадри їх спільного сніданку зірка показала у своєму акаунті.

Нагадаємо, що під час відпустки у Мексиці Настя Каменських радувала шанувальників численними фото в купальниках, і зовсім не соромилася показувати "попу як у Кім".

Потап також демонстрував в мережі знімки, зроблені на відпочинку. Шанувальники зазначили, що на деяких кадрах видно, що артист поправився і встиг наїсти животик.

Факти про Настю Каменських (відео: РБК-Україна)