"Порвала всіх": мережа в захваті від переможниці Нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV

Відео: MARUV – Siren song. Фінал. Національний відбір на Євробачення-2019 (youtube.com/UA:Перший)

У суботу, 23 лютого, відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2019, в якому впевнену перемогу здобула співачка Анна Корсун, яка виступає під сценічним псевдонімом MARUV. Епатажна артистка за свій виступ з піснею Siren song отримала 5 балів від суддів і максимальну кількість балів від глядачів - 6.

Свій вельми відвертий номер сама артистка називає "інтелігентної провокацією". У порівнянні з півфіналом MARUV вийшла на сцену в іншому вбранні, а також трохи змінила сам виступ.

Фото: Maruv (instagram.com/eurovision.ua)

Євген Філатов вибачився за своє, можливо, упереджене ставлення до співачки в півфіналі, назвавши її композицію "музикою покоління, яке живе зараз".

Джамала вирішила повторитися про свої три фактори, за якими вона ставить оцінку. Питань до вокалу стало менше, номер - клас, пісня - клас, але ось гастролі MARUV у Росії її збентежили.

Фото: Maruv (instagram.com/eurovision.ua)

Користувачі мережі ж у більшості своїй залишилися в захваті від яскравого виступу артистки і залишили безліч захоплених коментарів. Багато хто вважає, що у неї є всі шанси виграти Євробачення 2019 в Тель-Авіві, а її колишньому наставникові на Голосі країни Сергію Лазарєву, який буде представляти на конкурсі Росію, варто побоюватися такої конкурентки.

"Ура! Це супер! Україна знову буде високо на Євробаченні! БРАВО!!!!;

"MARUV з перемогою у нацвідборі! Обожнюю і люблю!";

"ОСЬ ТОЙ САМИЙ ВИПАДОК КОЛИ НАСТАВНИК ЛАЗАРЄВ ЗНОВУ БУДЕ НЕРВУВАТИ, АНЯ МОЛОДЕЦЬ";

"Запалили! Це гідна перемога! Аня мододец, прислухалася до порад журі і я рада, що вони поставили їй досить високий бал, шкода що не сказали хто саме скільки поставив Дуже боялася, що засудять і буде від них 3-ка, тоді б навіть голоси глядачів не врятували( ! З перемогою, Аня! Білорусь за тебе!";

"Моя дорога Марув ти це зробила! Ти порвала нафіг всю сцену і перемогла у підсумку, заткнувши цим роти хейтеров, попереду ще важкий шлях належить, але ти впораєшся! Ти розумниця і красуня!";

"Браво!!! Порвала всіх! Раз вже сто переглянула - просто найкраща! Гордість за Україну і таких талановитих виконавців як Maruv";

"Україна черговий раз доводить, що тут вибирають всі люди! За народом останнє слово, сьогоднішній фінал яскравий цьому приклад";

"12 балів від Росії!!! Сильна заявка!!!! Прям ВАААААА! Серьозі нашому важко буде... Але якщо Марув переможе, це точно заслужено!!!";

"У букмекерів ставки на Україну піднімаються, відгуки іноземців на всіх сайтах захоплені", - пишуть інтернет-користувачі.

Зазначимо, що Національна громадська телерадіокомпанія України (НСТУ), яка є замовником національного відбору конкурсанта для участі у пісенному конкурсі Євробачення 2019, ще не вирішила, чи буде підписувати договір з нинішнім відібраним учасником MARUV.

До речі, в мережі було опубліковано виступ MARUV в шоу "Х-Фактор", де вона співає українською мовою.