ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Разюче молода: 55-річна Моніка Беллуччі у відвертому образі захопила нев'янучою красою

П'ятниця 28 серпня 2020 20:20
Разюче молода: 55-річна Моніка Беллуччі у відвертому образі захопила нев'янучою красою
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моніка Беллуччі показала чергове фото, на якому виглядає, немов їй не 55, а, як мінімум, років на 10 менше. Як визначила сама знаменита італійка, зйомка була влаштована для французького журналу Paris Match. Актрисі підібрали зухвале вбрання: чорний шкіряний піджак і топ, який підкреслив її пишні груди. Доповнили спокусливий образ кольє і кільце від Cartier з великими синіми каменями. Окремої уваги заслуговує укладка: злегка розпатлане волосся виглядає стильно і по-молодіжному. А також макіяж з бездоганним тоном шкіри, легкою димкою на очах, а ще чуттєвими губами.

Разюче молода: 55-річна Моніка Беллуччі у відвертому образі захопила нев'янучою красою

Моніка поділилася новими фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка загадково посміхається, дивлячись у камеру з легким захопливим прищуром. «Сподіваюся, у вас були чудові канікули», – свідчить підпис під незвичайної краси кадром. Відповідь шанувальників не змусила себе чекати. Фанати не шкодують компліментів своїй улюбленій актрисі, називаючи її богинею, приголомшливою і найкрасивішою в світі жінкою. Варто відзначити, що на фото Беллуччі не може приховати той факт, що вона виглядає щасливою і гармонійною. Цілком можливо, що 55-річна нев'януча зірка нарешті знайшла нову любов. Нагадаємо, в інтерв'ю раніше вона натякала, що її серце не вільне. Правда, зізнаватися, хто її обранець, не поспішала.

Разюче молода: 55-річна Моніка Беллуччі у відвертому образі захопила нев'янучою красоюМоніка виглядає молодою і квітучою (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, після розлучення з батьком своїх дітей, французьким актором Венсаном Касселем, Моніка Беллуччі довгий час була одна. Італійській діві було нелегко знайти собі підходящу партію. Але все ж серце її розтопив молодий художник Ніколас Лефевр. Тим не менш, стосунки пари не тривали довго. Колишні кохані розійшлися друзями, пообіцявши завжди залишатися гарними друзями.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України актрисаМоника Беллуччи
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся