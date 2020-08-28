Разюче молода: 55-річна Моніка Беллуччі у відвертому образі захопила нев'янучою красою

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка Беллуччі показала чергове фото, на якому виглядає, немов їй не 55, а, як мінімум, років на 10 менше. Як визначила сама знаменита італійка, зйомка була влаштована для французького журналу Paris Match. Актрисі підібрали зухвале вбрання: чорний шкіряний піджак і топ, який підкреслив її пишні груди. Доповнили спокусливий образ кольє і кільце від Cartier з великими синіми каменями. Окремої уваги заслуговує укладка: злегка розпатлане волосся виглядає стильно і по-молодіжному. А також макіяж з бездоганним тоном шкіри, легкою димкою на очах, а ще чуттєвими губами.

Моніка поділилася новими фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка загадково посміхається, дивлячись у камеру з легким захопливим прищуром. «Сподіваюся, у вас були чудові канікули», – свідчить підпис під незвичайної краси кадром. Відповідь шанувальників не змусила себе чекати. Фанати не шкодують компліментів своїй улюбленій актрисі, називаючи її богинею, приголомшливою і найкрасивішою в світі жінкою. Варто відзначити, що на фото Беллуччі не може приховати той факт, що вона виглядає щасливою і гармонійною. Цілком можливо, що 55-річна нев'януча зірка нарешті знайшла нову любов. Нагадаємо, в інтерв'ю раніше вона натякала, що її серце не вільне. Правда, зізнаватися, хто її обранець, не поспішала.

Моніка виглядає молодою і квітучою (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, після розлучення з батьком своїх дітей, французьким актором Венсаном Касселем, Моніка Беллуччі довгий час була одна. Італійській діві було нелегко знайти собі підходящу партію. Але все ж серце її розтопив молодий художник Ніколас Лефевр. Тим не менш, стосунки пари не тривали довго. Колишні кохані розійшлися друзями, пообіцявши завжди залишатися гарними друзями.