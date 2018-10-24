Популярний український етно-проект випустив трек про закоханого зайчика

Учасники "GG ГуляйГород" (фото: прес-служба групи)

В основі композиції - відома легенда, яку музиканти інтерпретували під сучасні реалії

Популярний український етно-проект "GG ГуляйГород" здивував яскравою і сучасною інтерпретацією фолькової love story.

"Зайчик" - це історія про легковажного парубка. Він весело жив, крутив дівчатами, "як циган сонцем", допоки не натрапив на "дівчину з чорним оком", котра його зачарувала, і відтоді світ для нього засяяв новими фарбами", - кажуть учасники колективу.

Учасники "GG ГуляйГород" (фото: прес-служба групи)

За словами музикантів, за основу треку вони взяли відому обрядову пісню, яку довелося трохи інтерпретувати під сучасні реалії.

"Насправді, матриця закоханості не змінюється, як не крути: чи в глибину століть, чи у прийдешній день!" - коментують артисти.

Відео: YouTube/GG ГуляйГород

Раніше LITE писав про те, що вокаліст популярного українського рок-гурту "Фіолет", який нещодавно присвятив альбом перемогам і поразкам, Сергій Мартинюк написав роман "Капітан Смуток".

Нагадаємо, не так давно в мережі з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна