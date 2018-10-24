Популярний український етно-проект випустив трек про закоханого зайчика

В основі композиції - відома легенда, яку музиканти інтерпретували під сучасні реалії
Популярний український етно-проект "GG ГуляйГород" здивував яскравою і сучасною інтерпретацією фолькової love story.
"Зайчик" - це історія про легковажного парубка. Він весело жив, крутив дівчатами, "як циган сонцем", допоки не натрапив на "дівчину з чорним оком", котра його зачарувала, і відтоді світ для нього засяяв новими фарбами", - кажуть учасники колективу.
Учасники "GG ГуляйГород" (фото: прес-служба групи)
За словами музикантів, за основу треку вони взяли відому обрядову пісню, яку довелося трохи інтерпретувати під сучасні реалії.
"Насправді, матриця закоханості не змінюється, як не крути: чи в глибину століть, чи у прийдешній день!" - коментують артисти.
Відео: YouTube/GG ГуляйГород
Раніше LITE писав про те, що вокаліст популярного українського рок-гурту "Фіолет", який нещодавно присвятив альбом перемогам і поразкам, Сергій Мартинюк написав роман "Капітан Смуток".
Нагадаємо, не так давно в мережі з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.
Відео: РБК-Україна