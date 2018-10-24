Популярный украинский этно-проект выпустил трек о влюбленном зайчике

Участники "GG ГуляйГород" (фото: пресс-служба группы)

В основе композиции - известная легенда, которую музыканты интерпретировали под современные реалии

Популярный украинский этно-проект "GG ГуляйГород" удивил яркой и современной интерпретацией фольковой love story.

"Зайчик" - это история о легкомысленном парне, который весело жил, менял девчонок, как перчатки, но тут ему попалась "дівчина з чорним оком", та единственная, которая его околдовала, - и с тех пор он не мог смотреть на мир по-старому", - говорят участники коллектива.

Участники "GG ГуляйГород" (фото: пресс-служба группы)

По словам музыкантов, за основу трека они взяли известную обрядовую песню, которую пришлось чуть-чуть интерпретировать под современные реалии.

"На самом деле, все, что происходит в отношениях двух влюбленных, остается неизменным на протяжении сотен лет!" - комментируют артисты.

Видео: YouTube/GG ГуляйГород

Ранее LITE писал о том, что вокалист популярной украинской рок-группы "Фіолет", которая недавно посвятила альбом победам и поражениям, Сергей Мартынюк написал роман "Капітан Смуток".

Напомним, не так давно в сети появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина