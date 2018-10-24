ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Популярный украинский этно-проект выпустил трек о влюбленном зайчике

Lite » Звезды 24.10.2018 - 14:52
Участники "GG ГуляйГород" (фото: пресс-служба группы)
Участники "GG ГуляйГород" (фото: пресс-служба группы)

В основе композиции - известная легенда, которую музыканты интерпретировали под современные реалии

Популярный украинский этно-проект "GG ГуляйГород" удивил яркой и современной интерпретацией фольковой love story.

"Зайчик" - это история о легкомысленном парне, который весело жил, менял девчонок, как перчатки, но тут ему попалась "дівчина з чорним оком", та единственная, которая его околдовала, - и с тех пор он не мог смотреть на мир по-старому", - говорят участники коллектива.

Популярный украинский этно-проект выпустил трек о влюбленном зайчике

Участники "GG ГуляйГород" (фото: пресс-служба группы)

По словам музыкантов, за основу трека они взяли известную обрядовую песню, которую пришлось чуть-чуть интерпретировать под современные реалии.

"На самом деле, все, что происходит в отношениях двух влюбленных, остается неизменным на протяжении сотен лет!" - комментируют артисты.

Видео: YouTube/GG ГуляйГород

Ранее LITE писал о том, что вокалист популярной украинской рок-группы "Фіолет", которая недавно посвятила альбом победам и поражениям, Сергей Мартынюк написал роман "Капітан Смуток".

Напомним, не так давно в сети появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины музыка
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь