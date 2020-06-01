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Зоряний учасник "Квараталу 95" розповів, скільки грошей втратив через коронавірус

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.06.2020 - 13:22
Зоряний учасник "Квараталу 95" розповів, скільки грошей втратив через коронавірус
Артем Гагарін і Олена Кравець (фото: facebook.com/yulapragency)

Шоумен Артем Гагарін повідав, як карантин через коронавірус вплинув на його фінанси і життя в цілому

Коронавірус і подальший карантин негативно вплинув на добробут багатьох українців. І зірки шоу-бізнесу не стали винятком.

Так, учасник студії "Квартал 95" і шоумен Артем Гагарін зізнався, що через карантин втратив чимало грошей.

"Враховуючи, що в моєму житті є кілька напрямків діяльності та всі вони так чи інакше пов'язані з масовими заходами, можна сказати, що карантин позначився на мені втричі. Як ведучий заходу я коштую $3000, на місяць у мене було мінімум 4-5 заходів. Самі можете порахувати. В івент-агентстві "GB Event by Kvartal 95", в якому я є креативним директором, а моя дружина теж займається організацією свят і масштабних івентів, кількість заходів також скоротилося, а на онлайнах багато не заробиш", - розповів Гагарін у коментарі РБК-Україна.

Крім того, один з головних проєктів "Кварталу 95" - "Вечірній Квартал" - зараз знімають без глядачів у залі. Це також позначається на заробітках артистів.

"Також останнім часом в моєму робочому житті з'явився футбол, але і в цій сфері карантин дуже сильно вплинув. Товариські матчі збірних і Чемпіонат Європи через коронавірус перенесли, й це теж впливає на фінансову складову, але вона для мене ніколи не стоїть в пріоритеті. Найбільше в цій ситуації мене засмучує відсутність звичного темпу життя, для мене це катастрофічно неприйнятно", - підсумував Артем.

Раніше стало відомо, скільки грошей через карантин втратили українські співаки й шоу-бізнес в цілому.

Також ми повідомляли, що Олена Зеленська продовжує писати для "Кварталу 95".

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Квартал 95
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